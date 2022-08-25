BA.5疫情高峰後有望開放國門！王必勝鬆口：最快9月底鬆綁邊境

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）



生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今接受媒體專訪，被問及國門要在怎樣的時機才能開放，王必勝回應並沒有說要確診數到一定數量以下才開放，「現在的概念確診數沒有那麼重要」，如果這一波BA.5疫情高峰過了，趨勢確定往下就可以開始，時間點估計在9月底或10月初。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今在廣播節目表示，指揮中心對邊境管制的評估「有政治考量」。對此，王必勝今接受《鏡新聞調查報告》專訪時回應，與其說是政治上的考量，他認為應該是實務面上的考量，所以開放的腳步可能要去多做各種專業上的評估。

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至於開放邊境可能會落在什麼時間點，王必勝透露，他自己的設想是說這一波BA.5如果到了高點，那趨勢確定往下時候，就可以開始做比較大幅度調整，時間點估計大概是9月底，晚一點可能到10月初。

王必勝被問及指揮中心何時可以解散時，則強調有兩點需要考慮，第一是世界衛生組織仍把COVID-19列為國際關注的公衛緊急事件，全世界都還在防範的時候，台灣不能自外於世界；第二就是防疫是不是已經都常態化，如果常態化了，不需要跨部會協調，那就可以解散。但目前的狀況還有很多需要政府跨部會工作，還是需要有一個中心來做指揮。

莊人祥下午在疫情記者會上也回應，李秉穎稱邊境管制有政治考量可能是誤會，因為入境檢疫一直是兼顧防疫經濟與觀光擬定的策略，若現在開放「0+7」，事實上可能會面臨一些問題，包括旅館住戶可能住不進去，另外機場篩檢也有問題，此外除了國際疫情，也要考量國內疫情做後續評估，「若要大幅度開放，在這波BA.5下降後比較有可能」。

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