中壢男擁槍遭搜　父母護航：他怎麼會有真槍…神偶下起出槍彈

▲警方在神偶下方搜到11顆子彈。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局日前接獲線報，指稱一名男子非法持有槍械，警方展開調查跟監，到男子中壢區住家起獲3把瓦斯槍，男子父母護子心切，還極力否認「他怎麼會有真槍」，沒想到在住家宮廟神偶裡起獲11顆子彈，最後男子才交出一把仿金牛座改造手槍及2彈匣、8顆子彈，全案依法送辦。

警方表示，日前接獲線報，從事物流業的21歲湯姓男子，平時喜歡玩生存遊戲，陸續在網路上購買3把瓦斯槍，還把槍枝放在中壢區父母開設的宮廟內，不但如此，更違法持有非法槍械、子彈，警方獲報立即成立專案小組進行調查。

▼警方訊後將湯男依槍砲罪移送。（圖／記者陳以昇翻攝）

20日晚間9時許，警方經跟監調查見時機成熟，向桃園地方法院申請搜索票，到中壢區志成路上的宮廟進行搜索，當場在神壇旁找到3把瓦斯槍，湯男父母見狀還護子心切說「他怎麼會有真槍」，沒想到警方在宮廟角落神偶裡搜到11顆子彈。此時湯男見東窗事發再也瞞不住，只好從一只箱子裡拿出一把仿金牛座改造手槍、2個彈匣及8顆子彈，訊後依違反槍砲彈藥管制條例送辦。

▼警方起獲3把瓦斯槍、1打改造手槍19顆子彈及2彈匣。（圖／記者陳以昇翻攝）