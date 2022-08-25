快訊／今本土+26967！新北5892例最多　各縣市確診分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增26,967例本土個案，另增308例境外移入和37例死亡。本土個案以新北市5892例最多，其次依序為台北市3444例、台中市2995例、桃園市2935例、高雄市2138例、台南市1765例。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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今日新增之26,967例本土病例，為12,263例男性、14,694例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(5,892例)，臺北市(3,444例)，臺中市(2,995例)，桃園市(2,935例)，高雄市(2,138例)，臺南市(1,765例)，彰化縣(1,069例)，新竹縣(820例)，苗栗縣(716例)，新竹市(713例)，屏東縣(635例)，雲林縣(612例)，宜蘭縣(582例)，花蓮縣(531例)，基隆市(526例)，嘉義縣(423例)，南投縣(387例)，臺東縣(251例)，嘉義市(242例)，澎湖縣(158例)，金門縣(126例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為25例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、26例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月26日至8月22日，死亡日期介於5月19日至8月22日。

▲8/25新增確診。（圖／指揮中心提供）



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