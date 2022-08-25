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台電輸了！中火硼超標20倍　更一審維持判罰6000萬

▲中火曾排放廢水「硼」超標，遭中市府重罰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中火曾排放廢水「硼」超標，遭中市府重罰，台電不服提起行政救濟，更一審判決出爐。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府曾在108年9至10月份，查獲中火排放廢水「硼」超標20餘倍，違反水污染防治法第7條規定，且情節重大，分別處最高罰款2000萬元，合計裁罰6000萬元。台電不服處分，提起訴願及行政訴訟等行政救濟，但台中高等行政法院今年8月19日更一審判決維持原處分，台中市環保局今(25)日表示，法院維持原處分結果，代表中市府處分適當。

環保局指出，108年時曾稽查中火3個放流口，其中，測得「硼」超過放流水標準24、26、28倍，台電公司方提出改善計畫，包含製程減產(減煤)及投入經費增加設備以提升廢水處理設施功能。中市府依水污染防治法規定，原本可下令台電停工併裁處罰鍰，但考量台電承載全民電力供應與需求的社會責任，並未處以停工，乃依行政罰法規定針對各放流口分別裁處最高罰款2000萬元，合計裁處6000萬元，台中高等行政法院19日更一審判決，維持原處分結果，法院判決結果代表中市府處分適當。

▲中火曾排放廢水「硼」超標，遭中市府重罰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中火曾排放廢水「硼」超標，遭中市府重罰。（圖／記者游瓊華翻攝）

環保局長陳宏益表示，市府近年來努力改善空氣品質，逐步推動各種策略，今年截至8月23日，細懸浮微粒PM2.5濃度為每立方公尺12.7微克，不僅低於全國平均值13.1微克、符合我國及日本空氣品質標準15微克以下，更相當接近美國標準12微克。

此外，陳宏益也提到，市長盧秀燕上任前，台中市PM2.5年均值約21.3微克，市長上任後致力改善空污，推動多項空污改善作為，根據環保署監測數據，截至今年8月23日止，台中市PM2.5平均值每立方公尺12.7微克，相較107年同期19.5微克改善6.8微克，改善率近35%，創下歷年最佳空氣品質紀錄。

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