中火卯起來燒「發電量狂飆97%」！一片紅爆　中南部人崩潰

▲台中火力發電廠卯起來燒，發電量狂飆97%！（圖／台中市政府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

中南部空氣髒爆！環保署今16日發布空污警示，中部、雲嘉南地區、高雄（湖內）等地區紅爆，空氣黑漆漆一片。對此，就有網友揪出台電網站的電量數據指出，直指「現在燒煤空汙不演了嗎？」掀起眾人熱議。

環保署空品今提醒，中部、雲嘉南地區、橋頭、高雄（湖內）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），高屏地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

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根據台電系統各機組發電量網站資料顯示，中火10部燃煤機組除了3號、9號、10號檢修、歲修，其餘淨發電量/裝置容量幾乎皆超過94%，最高達到97.509%。

▲台電官網各機組發電量資訊 。（圖／翻攝台電）

對此，就有網友在批踢踢八卦板以「現在燒煤空汙不演了嗎？」為題發文感嘆，已經連續兩天空氣品質紅色以上了，台中更是全境火力全開，氣流從東往西吹，別唬爛什麼對岸來的，所以現在是燒煤不演了嗎？

貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，「台中人用肺幫發電」、「燒喔！這就大家最愛的靠綠電，不要核電」、「整個天空都霧濛濛的」、「肺癌死掉，還是核電廠爆炸死掉選一個」、「這就是為什麼這麼多人不抽菸還罹肺癌」、「肺癌慢性自殺會比較好？別以為只有老了才會得肺癌，現在年齡越來越低」。

▼彰化今天空氣品質紅爆。（圖／民眾提供）