新郎雨中拍婚紗照…下秒天降一道雷「被劈中」慘死！遊客直擊驚呆

▲新郎在麗江拍婚紗照疑遭雷擊去世。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南麗江一對新人24日在玉龍雪山景區拍婚紗照時，突然天降一道雷，新郎竟當場被劈中，最後不幸去世。之後，景區急救中心工作人員證實此事。一名遊客稱，事發於24日15時許，在藍月谷附近，當時斷斷續續下著雨。

據《澎湃新聞》報導，8月25日，雲南麗江玉龍雪山景區急救中心工作人員證實，24日，一對新人拍婚紗照時，新郎遭雷擊不幸去世。現場影片隨後在網路瘋傳，當時一群人抬著新郎，一些人幫忙打傘，腳步匆匆前往就醫。

一名遊客稱，事發於24日15時許，在藍月谷附近，當時斷斷續續下著雨，其表示當時並沒有一直打雷，「好像就那一下。」

玉龍雪山景區急救中心工作人員表示，新郎去世了，其他人沒有問題。

▲當地此前發布雷電黃色預警 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據悉，玉龍雪山景區位於玉龍納西族自治縣境內，據雲南省氣象局麗江氣象，玉龍縣氣象台曾發布雷電黃色預警信號。

玉龍縣氣象台8月24日13時發布雷電黃色預警信號，預計未來6小時，塔城、魯甸、巨甸、黎明、石鼓、石頭、九河、太安、黃山、拉市、白沙、龍蟠、寶山、鳴音、奉科等鄉鎮將出現雷電活動，伴有局地性7級大風、短時強降水或冰雹等強對流災害性天氣，請做好相關防範工作。