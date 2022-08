新郎受困「海中央」！警開船助娶老婆　網喊酷：一輩子難忘

▲男子受困海上差點趕不上婚禮。(示意圖/取自Unsplash)

實習記者徐芷儀/綜合報導

新郎差點結不了婚!美國波士頓警官約瑟夫(Joseph Matthews)13日接獲海上搜救任務,前去營救因為船隻機械故障、快要錯過婚禮的新郎帕特里克(Patrick Mahoney)。不過約瑟夫將新郎送至婚禮現場後卻發現,伴郎、攝影師都還留在碼頭,為了拯救婚禮,約瑟夫開著他的警船,回到碼頭將所有的人都接了過去,成功讓新郎娶到老婆。

新郎帕特里克與新娘漢娜(Hannah Mahoney)13日在波士頓港的湯普森島(Thompson Island)舉行婚禮,不料婚禮開始前,載著帕特里克前往會場的船隻拋錨,讓他被迫停留在了海上,而且更糟糕的是,伴郎、攝影師、音樂DJ等婚禮工作人員,也都還留在碼頭等待接應。

