新郎受困「海中央」！警開船助娶老婆　網喊酷：一輩子難忘

▲男子受困海上差點趕不上婚禮。（示意圖／取自Unsplash）

實習記者徐芷儀／綜合報導

新郎差點結不了婚！美國波士頓警官約瑟夫（Joseph Matthews）13日接獲海上搜救任務，前去營救因為船隻機械故障、快要錯過婚禮的新郎帕特里克（Patrick Mahoney）。不過約瑟夫將新郎送至婚禮現場後卻發現，伴郎、攝影師都還留在碼頭，為了拯救婚禮，約瑟夫開著他的警船，回到碼頭將所有的人都接了過去，成功讓新郎娶到老婆。

新郎帕特里克與新娘漢娜（Hannah Mahoney）13日在波士頓港的湯普森島（Thompson Island）舉行婚禮，不料婚禮開始前，載著帕特里克前往會場的船隻拋錨，讓他被迫停留在了海上，而且更糟糕的是，伴郎、攝影師、音樂DJ等婚禮工作人員，也都還留在碼頭等待接應。

BPD Harbor Patrol Unit Comes to the Aid of Stranded Groom Ahead of Wedding on Thompson Island https://t.co/aw8YfNd3PM pic.twitter.com/WkqqvfH0Es — Boston Police Dept. (@bostonpolice) August 14, 2022

為了趕上婚禮，帕特里克向波士頓警察局港口巡邏隊發出求救電話，隨後約瑟夫就開著巡邏船，先將帕特里克送至婚禮現場後，再回頭把工作人員都載了過去，成功幫助這對新人完成婚禮。

看到這則訊息的網友都紛紛留言，「超愛這個故事」、「這是一場新郎新娘一輩子都難以忘記的婚禮」、「真的太酷了！」也有人說，「將來你們的小孩一定會愛死這個故事」。

