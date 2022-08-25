▲長新冠腦霧！金融理專看資料過目「即」忘，一說明商品就焦慮。（圖／示意圖，非文中當事人／部立台北醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

金融業理專陳小姐今年5月確診新冠肺炎，雖然順利康復，注意力卻大受影響，不僅無法專心分析數據與閱讀報表，看資料也是過目「即」忘，與客戶說明投資商品時，更會緊張到上氣不接下氣，客戶也因此逐漸流失，後到新冠康復門診就醫後，才發現長新冠的焦慮與腦霧惹禍。

收治陳小姐的衛福部臺北醫院復健康主任葉圜叡表示，長新冠症狀多為主觀性，有些病人就算有注意力與記憶力障礙，也可能不敢啟齒而不願尋求醫療協助，類似原因不敢就醫的疾病還有慢性疲勞綜合徵和纖維肌痛，殊不知只要接受治療，症狀多能獲得改善。

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根據美國著學西北大學的研究，長新冠最常見的第一症狀為疲勞，約佔58%；第二為認知影響，約佔31%；第三為注意力不集中，約佔27%。腦霧病人在接受認知測試時，有32%有短期記憶、有27%注意力變差，而腦霧持續時間平均為 5 個月，女性較男性高，約為2.3：1。

該研究更透過病人使用正子斷層造影（PET）掃瞄觀察體內器官的狀況，從中發現認知障礙和情緒障礙可以在6個月後康復，但新冠病毒會在腦部的額葉、前扣帶回和尾狀核產生影響，證實病毒極可能會對認知網絡產生持久的負面影響。有些學者認為，即使是輕度 COVID 感染引起的神經炎也可能導致神經退行性疾病。

葉圜叡指出，國外研究文獻表示，用低強度激光（LLLT） 的光生物調節療法（PBMT）可有效提高免疫力、幫助組織修復和減少發炎，而使用血管雷射（ILIB）已經證實對預防血栓形成和組織癒合有正面的效果。

陳小姐在確診腦霧與焦慮後，在醫療團隊安排下進行血管雷射與復健治療，一個月後重拾專注力、反應力、記憶力，持續6到8週之後，腦霧、呼吸困難、焦慮的問題獲得明顯改善，而且在肌肉力量、步行能力、坐與站立的表現和生活質量方面都大幅提升康復後的陳小姐感慨表示，自己終於能從長新冠解脫，恢復正常的工作狀態與日常生活了。