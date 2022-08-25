　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長新冠腦霧！金融理專看資料過目「即」忘　一說明商品就焦慮

▲▼金融理專罹長新冠，腦霧使她看過就忘險丟工作。（圖／部立台北醫院提供）

▲長新冠腦霧！金融理專看資料過目「即」忘，一說明商品就焦慮。（圖／示意圖，非文中當事人／部立台北醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

金融業理專陳小姐今年5月確診新冠肺炎，雖然順利康復，注意力卻大受影響，不僅無法專心分析數據與閱讀報表，看資料也是過目「即」忘，與客戶說明投資商品時，更會緊張到上氣不接下氣，客戶也因此逐漸流失，後到新冠康復門診就醫後，才發現長新冠的焦慮與腦霧惹禍。

收治陳小姐的衛福部臺北醫院復健康主任葉圜叡表示，長新冠症狀多為主觀性，有些病人就算有注意力與記憶力障礙，也可能不敢啟齒而不願尋求醫療協助，類似原因不敢就醫的疾病還有慢性疲勞綜合徵和纖維肌痛，殊不知只要接受治療，症狀多能獲得改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據美國著學西北大學的研究，長新冠最常見的第一症狀為疲勞，約佔58%；第二為認知影響，約佔31%；第三為注意力不集中，約佔27%。腦霧病人在接受認知測試時，有32%有短期記憶、有27%注意力變差，而腦霧持續時間平均為 5 個月，女性較男性高，約為2.3：1。

該研究更透過病人使用正子斷層造影（PET）掃瞄觀察體內器官的狀況，從中發現認知障礙和情緒障礙可以在6個月後康復，但新冠病毒會在腦部的額葉、前扣帶回和尾狀核產生影響，證實病毒極可能會對認知網絡產生持久的負面影響。有些學者認為，即使是輕度 COVID 感染引起的神經炎也可能導致神經退行性疾病。

葉圜叡指出，國外研究文獻表示，用低強度激光（LLLT） 的光生物調節療法（PBMT）可有效提高免疫力、幫助組織修復和減少發炎，而使用血管雷射（ILIB）已經證實對預防血栓形成和組織癒合有正面的效果。

陳小姐在確診腦霧與焦慮後，在醫療團隊安排下進行血管雷射與復健治療，一個月後重拾專注力、反應力、記憶力，持續6到8週之後，腦霧、呼吸困難、焦慮的問題獲得明顯改善，而且在肌肉力量、步行能力、坐與站立的表現和生活質量方面都大幅提升康復後的陳小姐感慨表示，自己終於能從長新冠解脫，恢復正常的工作狀態與日常生活了。

►高純度精華一敷有感！「自然美BIO UP女神面膜」激殺1680元

ET快訊
快訊／高雄「無預警大停電」！3859戶受影響
正妹女警被爆「長期請病假」：還能一直遊山玩水接業配
高中弟胸口「詭氣狂竄」3天！醫見X光傻了　年輕人小心
明晚鬼門關！9大禁忌一次看　勿說「4個關鍵字」當心被纏上
殺警案掀廢死與否兩派論戰！　波特王提議「讓當事人決定」
《華燈》Dora認了戀愛ING　「被男友揹上街」放閃
陳冠霖砸7位數當總裁　13歲帥兒台下「盯場」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長新冠腦霧！金融理專看資料過目「即」忘　一說明商品就焦慮

他爆料正妹女警「長期請病假」：還能一直遊山玩水接業配

台南安平貢噶寺　普渡物資贈10家社福團體

為永續發展發揮重大影響力　崑山科大攜手TAISE簽署倡議書

BA.5疫情高峰後有望開放國門！王必勝鬆口：最快9月底鬆綁邊境

顏擇雅要2校「還林智堅學費」！台大副教授轟：是主流意見就辭職

1個月拿5萬元！老婆婚後「拒絕工作」　他被嫌學歷低爆氣反殺

害高鐵延誤兇手曝！大型塑膠袋纏繞電車線　18時恢復雙線行車

瑜伽燄口施食　大觀音亭暨祀典興濟宮盂蘭盆勝會

廖老大準備開鍘！茶飲品質不良記1大過　3大過取消加盟權

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

稱林信吾逾假未歸非脫逃　曹瑞傑叔痛批：泯滅人性

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

長新冠腦霧！金融理專看資料過目「即」忘　一說明商品就焦慮

他爆料正妹女警「長期請病假」：還能一直遊山玩水接業配

台南安平貢噶寺　普渡物資贈10家社福團體

為永續發展發揮重大影響力　崑山科大攜手TAISE簽署倡議書

BA.5疫情高峰後有望開放國門！王必勝鬆口：最快9月底鬆綁邊境

顏擇雅要2校「還林智堅學費」！台大副教授轟：是主流意見就辭職

1個月拿5萬元！老婆婚後「拒絕工作」　他被嫌學歷低爆氣反殺

害高鐵延誤兇手曝！大型塑膠袋纏繞電車線　18時恢復雙線行車

瑜伽燄口施食　大觀音亭暨祀典興濟宮盂蘭盆勝會

廖老大準備開鍘！茶飲品質不良記1大過　3大過取消加盟權

快訊／高雄晚間「無預警停電」！3859戶受影響　台電搶修中

嬌喊「跟著妍潔一起愛平鎮」　民眾黨參選人解扣「擺拍」吸睛教學

蔡恩雨相隔4年宣布喜訊！　召集粉絲10月幹大事

被勸「孩子還小不要兇」　陳彥婷「吐當媽原則」不退讓：該嚴就嚴

女大18變！《上流戰爭》珍妮大學畢業　「嬰兒肥全消」變V臉女神

長新冠腦霧！金融理專看資料過目「即」忘　一說明商品就焦慮

他爆料正妹女警「長期請病假」：還能一直遊山玩水接業配

簡沛恩女強人被教「裝柔弱」　謝承均：離過婚的也可以

連線／《安道爾》請到星戰大咖回鍋！　迪耶哥：這對旅程對我很重要

高中弟胸口「詭氣狂竄」3天！醫見X光傻了　年輕人小心

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

生活熱門新聞

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

廖老大巡店氣炸！抓包偷換紅茶：倒一倒

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

姓林排第2　高雄這姓氏最多：同事好幾個

打LINE電話「會先傳訊息問？」　網喊1舉動巨雷

快訊／新店區停電了　外面大雷雨

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

國家警報響了！6縣市豪大雨特報

鬼門明天關！命理師點名「5星座」財運大噴發

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」！穿白色裙托夢

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

騎士酒駕竟嗆「Ｘ你娘」還揮拳　女警怒壓制上銬

廖老大巡店氣炸！抓包偷換紅茶：倒一倒

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

艾成墜樓社區辦「壓煞法會」！　王瞳和婆婆一原因不到場

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞

2警滿身血慘死！家屬怒：廢死有看到嗎？聯盟回應了

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

余苑綺29日告別式流程公開！她親托夢「壽衣款式」

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

更多

最夯影音

更多
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱
艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面