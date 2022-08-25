快訊／下週單日病例恐破3萬！中秋連假疫情狀況　指揮中心14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/25）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心指揮官王必勝昨日表示，本週疫情明顯向上，下週單日本土病例突破三萬「是有可能的」，根據最新模型推估，BA.5疫情高峰將出現在9月中下旬，即將到來的中秋連假疫情狀況，是否需要嚴加防範，預期記者會中說明。

中央流行疫情指揮中心昨（24）日公布國內新增2萬8397例本土個案，逼近3萬大關。王必勝昨表示，確診人數來到近期新高，比上周同一天（週三）增加15%，顯示疫情升溫已經確定。

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王必勝指出，根據內部的模型推估，這波疫情高峰時間點會再9月中下旬；他也強調，雖然目前99.5%的都是輕症和無症狀狀況，但仍需要做的就是保護脆弱族群，包括高齡者和兒童族群。

行政院會今（25）日已宣布將於9/1起免費提供65歲以上長者(1957年(含)以前出生)每人5劑免費快篩，預計發出2,000萬劑,受惠長者約400萬人。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今日接受訪問時針對疫情高峰則回應「天知道」，但就算下一波再來，他個人也不太緊張。

李秉穎表示，雖然BA.5傳播速度較快、R值似乎較大，但台灣在這段時間的疫苗接種率也達到一定標準，感染人數不少，而這些經由新冠病毒所引起的免疫力，也會有交叉保護效果。按照國外經驗，他舉美國為例，這波疫情會是小波，雖然有些上升，但沒有到達嚴重的疫情，也顯見原先新冠病毒的免疫是有效壓制下波疫情，也不至於到大流行。

今年中秋連假為9月9日～11日，是否會因為出遊、返鄉引起疫情波動？李秉穎表示，2020年至今，疫情都未因連假上升，烤肉是戶外活動，除非是一直互相擁抱，不然病毒傳播風險很低。預期指揮中心也將於記者會中分析相關疫情走勢。