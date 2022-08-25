與家人爭執離家閙輕生　台東女車停港灣被警尋獲勸回家

▲員警確認相關位置後，最終在台9線上之華源海灣停車場發現黃女。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東一名黃姓女子日前與家人發生爭執後開車離家並表示有輕生念頭，家人擔心女子真的想不開又聯絡不上人，情急之下只好報警求助，所幸在當地員警協尋下，終於找到離家出走的女子，在員警安撫下打消輕鬆生念頭，同意與家人回家。

日前凌晨台東大武分局太麻里分駐所所長梁資佳、巡邏警網警員沈裕雄、王志洋接獲勤務指揮中心通報，一名女子有輕生意圖，正駕車沿台9線往太麻里方向行駛。

▲員警安撫黃女情緒使其心情平穩後先帶回返所安置。

經警方確認相關位置後，立即前往附近找尋，最終在台9線上之華源海灣停車場發現黃女，員警不斷安撫黃女情緒使其心情平穩後帶回返所安置。女子家人到所見黃女安然無恙，非常感謝警方鍥而不捨及時尋獲黃女。

大武分局表示太麻里分駐所同仁積極協尋失蹤人口，足資同仁表率，並藉此呼籲，若身邊有適逢情緒低潮的親友，應給予其關心並鼓勵以正面的態度解決難題。若遇困難可以撥打生命線協會「1995」或自殺防治安心專線「0800-788-995」或至警察單位救助，切勿一時衝動造成不可收拾的撼事發生。