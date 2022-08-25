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大陸 大陸焦點 特派現場

大師警告有凶兆！「走188步不回頭」能化解...他照做傻眼了

▲手相是人們對心靈的慰藉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名男子遇到自稱是大師的人稱說可以免費幫看手相。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／鏡週刊

大陸廣西柳州近日發生一起詐欺事件，潘姓男子從醫院走出來遇到一名年約40歲男子搭訕，對方說免費幫他看手相，一看卻說潘男將會遇到凶兆，一旁還有人幫腔，「大師」算得很準。只要給吉利數字紅包，並往前走188步不回頭，待消災解厄後就會把錢全數退還，當潘男走夠步數，一回頭，男子及其同夥早就跑光了。

《南國今報》報導，潘男自柳州紅岩路某醫院出來，一名約40歲男子靠過來聲稱可以免費幫他看手相，潘男基於好奇就讓他算一卦，只見算命「大師」右手繫著鈴鐺，地上放著一張紙，上面寫著數字。

大師看畢手相，對潘男說他將遇到凶兆，需要花錢消災。此時身邊出現一名男子幫腔，稱大師算得很準，可以支付「99、168、188、199」之類吉利數字紅包給大師，給得越多越有誠意。

潘男先後支付了人民幣988元、888元、488元，付款後大師告訴潘男，往前走188步，沒走完不准回頭，等走完後就會將錢全數退還，但待潘男走夠步數回頭，卻發現大師及其同夥都走光了。

據當地警方搜查，算命「大師」為4人詐騙團伙，大師則表示，自己幫人算命說的那些，連自己也不信，反正他們也不懂這些，所以就隨便說一點，沒想到這麼快被抓。而「大師」為一名工廠退休職員，同夥都是老朋友，退休後沒有再找工作，就和朋友一起「賺外快」。




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