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「小玉」換臉A片撈千萬判5年半　太輕了！檢上訴：沒有警惕效果

▲▼網紅小玉朱玉宸賣換臉A片案新北地院辯論終結，被害人高雄市議員黃捷出庭後受訪，還跟小玉同框 。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅「小玉」朱玉宸賣換臉A片案新北地院辯論終結，受害人高雄市議員黃捷出庭後受訪，意外跟小玉同框 。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

昔日百萬網紅「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿，涉將高嘉瑜、黃捷等知名女性民代、網紅與直播主的容貌，以「深偽Deep Fake」的AI換臉技術置換AV女優五官，合成換臉A片出售牟利逾1338萬元，一審新北地院依《個人資料保護法》將2人各判刑5年6月與3年8月，但皆得易科罰金，檢方今提起上訴，主張朱男2人至今仍沒跟119位受害人和解，犯行造成的損害卻難以彌補，請求加重改判。

檢方上訴理由指出，本案受害人的職業，都是希望在大眾媒體及網際網路建立良好社會象的公眾人物，朱男2人利用網路散布受害人遭深偽變造的不雅影片，已使受害人社會形象、精神受到無法彌補的傷害，尤其上傳網路的不雅影片無法完全回收，「從今而後，被害人均需要擔心是否自己遭深偽之影片，會有暗中流傳或是死灰復燃之情形」。

▲▼小玉出庭。（圖／記者陳以昇攝）

▲網紅「小玉」朱玉宸因涉賣知名女性換臉A片，一審被依119罪合併判刑5年6月。（資料照／記者陳以昇攝）

檢方認為，量刑固然是法院得為自由裁量事項，仍應符合「罪刑相當」原則，使罰當其罪，契合人民的法律感情，本案朱男2人尚未與119位受害人達成和解，綜合受害人受害情節、朱男2人犯罪手段，「原審僅判處被告2人上開刑期，實屬過輕，無以收警惕之效，亦未能使罰當其罪，自有未當」，因此上訴請求加重改判。

此外，有10位受害人請求檢方上訴，主要理由為受害人的肖像遭朱男2人以深偽技術製成的影片，已在網路上廣為流傳且無法完全刪除，不但影響大眾對於受害人的觀感，也對受害人產生極大的精神痛苦，社會形象與精神所受損害甚鉅。據悉，黃捷與高嘉瑜不在請求上訴的受害人名單內，新北地院尚未收到朱男2人的上訴。

▲▼網紅小玉朱玉宸換臉A片新北地院辯論終結，共犯莊炘睿遭被害人律師求刑8年，開完庭不發一語 。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅「小玉」朱玉宸涉賣知名女性換臉A片案共犯莊炘睿，一審被新北地院依119罪合併判刑3年8月 。（資料照／記者黃哲民攝）

本案源於前年（2020年）底，檢警接獲被害人報案求助，查出崛起於YouTube、累積100萬人點閱追蹤的網紅朱玉宸（27歲），從同年7月起，陸續在推特（Twitter）、Telegram設立「台灣網紅挖面」等粉絲團與群組，以註冊會員才可購買的方式，販賣利用「深偽Deep Fake」AI技術合成的換臉A片。

朱男是取用現成的A片片段，將片中女優臉孔換成遭「盜臉」的知名女性容貌，達到以假亂真、甚至真假難分的程度，受害者以女性知名藝人、網紅、直播主居多，包括雞排妹鄭家純、脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾拉，還有多位正妹民代，包括黃捷、立委高嘉瑜等人，受害人多達119位，加上同一時期，網路流傳總統蔡英文遭他人用相同技術製作的換臉片，引發社會關注。

檢警很快就查出朱男操盤製作換臉A片並賣錢，去年（2021年）10月18日搜索朱男住處與工作室，約談朱男與負責擷取名人「臉模」的共犯莊炘睿（23歲），查出全案獲利多達1338萬餘元。

朱男2人被起訴涉犯《個資法》等罪嫌，新北地院審理時，黃捷等5位受害人親自出庭，表示不原諒朱男，對於朱男當庭自稱「很誠摯道歉」、辯護律師請求法官考量朱男「道歉多次」、能夠從輕量刑，黃捷5人不約而同轉頭瞪著朱男，朱男彷彿感受到眾女目光如劍，默默低下頭去，直到最後陳述時，朱男才又向5位受害人表示：「再次非常抱歉！」

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