快訊／今本土+28397！新北破6千例最多　各縣市分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增28,397例本土個案，另增173例境外移入和18例死亡。本土個案以新北市6313例最多，其次依序為台中市3393例、台北市3317例、桃園市3301例、高雄市2329例、台南市1705例。

今日新增之28,397例本土病例，為12,998例男性、15,390例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,313例)，臺中市(3,393例)，臺北市(3,317例)，桃園市(3,301例)，高雄市(2,329例)，臺南市(1,705例)，彰化縣(1,090例)，新竹市(858例)，新竹縣(839例)，苗栗縣(744例)，屏東縣(662例)，雲林縣(614例)，宜蘭縣(607例)，基隆市(488例)，花蓮縣(476例)，嘉義縣(419例)，南投縣(411例)，臺東縣(307例)，嘉義市(232例)，澎湖縣(158例)，金門縣(131例)，連江縣(3例)。

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▲8/24新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增18例本土病例死亡個案，為12例男性、6例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、13例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月9日至8月20日，死亡日期介於5月27日至8月21日。

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