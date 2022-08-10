周玉蔻控「嗯哼」遭盜用　告顏寬恒違《著作權法》不成...原因曝

▲顏寬恒被周玉蔻盜用「嗯哼」案結果或檢察官處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

媒體人周玉蔻不滿個人獨有的「嗯哼」聲音，以及電視談話片段，被前立委顏寬恒拿去剪接，作為2022年初的立委補選影片內容，控告顏寬恒涉嫌違反《著作權法》，還影射她造謠抹黑，涉嫌誹謗罪。台北地檢署調查後，認為周玉蔻並非這些影音的著作權人，而影片目的是為維護顏寬恒名譽，並非詆毀周玉蔻，10日將顏寬恒不起訴處分。

2022年1月3日，競選台中市第二選區地委補選的顏寬恒，公布了一段長約1分半鐘的競選影片，剪輯許多電視新聞畫面影音，影片旁白提到「選舉的時候，(顏寬恒)變成他們口中的惡人，短短60天，新聞報導網路留言通訊軟體，總共10萬多筆的造謠跟抹黑」。

由於這段競選影片內夾雜了周玉蔻獨特的「嗯哼」聲音，以及電視節目主持片段，周玉蔻認為顏寬恒涉嫌侵害著作權，且影射她在抹黑造謠，因此向台北地檢署提告。

▲周玉蔻的「嗯哼」聲具有獨特個人形象的聲音。（資料照／記者黃哲民攝）

不過檢察官調查，影片中有關周玉蔻的影像，是她在錄製民視節目《辣新聞》的片段，當時已明文約定著作人、著作權屬於民視，周玉蔻在《著作權法》部分，告訴不合法。

至於競選影片中，雖然的確在第17秒、第19秒、第23秒處，都有足以表彰周玉蔻的毒個個人形象「嗯哼」聲音，另外在0分19秒、0分22秒到23秒間，使用了周玉蔻的影像，不過整體來看，競選影片還有夾雜許多其他談話節目新聞分隔畫面，可見這支影片的製作目的，是為了維護顏寬恒權益的自辯與澄清，目的不是要抽象謾罵，是想呼籲民眾投票支持，因此認為顏寬恒妨害名譽罪嫌不足。