電子廠人夫偷吃女同事！「激戰270次」PO文曝姦情　小三要賠40萬　

▲高雄一人夫偷吃女同事，分手後還上網發表和小三的「愛情故事」，小三寄存證信函到他家求刪文，2人姦情因此曝光。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一男子阿軒(化名)和妻子都在高雄知名電子廠上班，仍偷吃女同事小莉(化名)，後來阿軒不滿小莉提出分手，還在網上發表2人的愛情故事，讓小莉請律師寄存證信函要求他刪文，結果被妻子收到信，發現2人姦情，提告控訴小莉和她丈夫發生270次性行為，橋頭地院審理，小莉已侵害配偶權，應賠償40萬元，全案還可上訴。

妻子指控，她和阿軒、小莉原為高雄知名電子廠同事，小莉明知他們是夫妻，還從2015年9月11日起和阿軒交往，平均每個月上床2至7次，並拍攝、傳送私密照，直到2020年12月才被她發現，阿軒坦承外遇並交出和小莉的親密證據，包含小莉數度懷孕、流產的訊息內容，且2人上床次數高達270次，她要向小莉求償80萬精神撫慰金。

小莉則辯稱，她隻身到高雄工作，身心靈都覺得很寂寞，阿軒早晚對她噓寒問暖、熱烈追求，且一再表示將與妻子離婚，讓她墜入情網和他在一起，並發生肉體關係。2人於2019年就分手，阿軒卻不放手，隔年還在網路上發表「阿軒與小莉的愛情故事」小說，她委託律師寄發存證信函給他要求刪文，阿軒還繼續糾纏。她當初輕信阿軒的甜言蜜語也很可憐，既然妻子僅對她提告，應已和阿軒和解，那麼做為共同侵權人，她也應免除責任。

經橋頭地院審理，認為阿軒和小莉不倫戀長達5年，期間到各地遊覽、約會、泡溫泉、旅館開房間、發生性行為，及拍攝許多接吻、擁抱、裸體照片，雖然妻子指控的上床次數無證據可採信，但小莉已嚴重侵害妻子的配偶權，審酌雙方經濟情狀，判小莉應賠償40萬元，全案還可上訴