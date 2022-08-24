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社會 社會焦點 保障人權

警開槍難認定「急迫需要」　前警官籲表列這些情境

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

記者崔子柔／綜合報導

台南市安南區22日2名員警遭兇嫌林信吾殺害，引起各界關注，關於警察「合理用槍」時機的話題再次成為討論焦點，曾任六都分局長的警官認為，「急迫需要」的情況很難拿捏，應於修法時表列過往實際情境。

目前警方在何種情況可用槍，是依據《警械使用條例》第6條：「警察人員應基於急迫需要，合理使用槍械，不得逾越必要程度」。律師林博文先前就在臉書粉專「Bullaw.法鬥博」指出，如果法律的指引太過抽象，就容易出現問題，警槍的使用就是很好的例子，而法官對槍也不了解，因此欠缺能判斷是否符合「急迫需要」、「合理使用」的經驗基礎。

▲台南地檢署主任檢察官許嘉龍及檢察官黃彥翔偕同法醫前往相驗，凃姓員警傷勢集中上半身，頸部及右肩有銳器傷，曹姓員警身上、手掌、頸部均有多處刀傷，詳細死因待解剖鑑定。（圖／記者林悅攝）

▲遭殺害的凃姓員警傷勢集中上半身，頸部及右肩有銳器傷，曹姓員警身上、手掌、頸部均有多處刀傷。（圖／記者林悅攝）

根據《聯合報》報導，航警局副局長退休、中正大學犯罪學博士張博文表示，目前警械使用條例的用槍時機模糊空間大，難以精準拿捏「迫切需要」的情況，他建議參考美國、日本等國的用槍規範，並加入近年碰到的案例做正面表列，修出符合國情的用槍準則，讓員警用槍時心裡更篤定。

張博文也說，應建立「用槍鑑識」來執行開槍後的內部行政調查，透過鑑識人員重建現場，才能公正客觀。

林博文先前則對此狀況提出2種解決方式，一是訂定更明確的法規讓法官依循，警政署雖然有制定《警察人員使用槍械規範》，但這是行政機關的內規，一般不會在判決使用。

二則是建立可以協助法院判斷的專業機構，像是醫療糾紛案件會送到「醫審會」。林博文提到，《警械使用條例》已經將近20年沒有修正了，若上述兩種方式都無法實現，每隔一段時間警槍問題就會被拿出來討論。

國民黨台北市議員王鴻薇則整理2013年至2021年間，警察因執法使用槍械，事後面臨寫不完的報告，輕則跑法院，重則被撤職查辦及賠款等，直言台南2名員警的死引發出太多後續問題。

▼王鴻薇整理數起警察用槍吃上官司的案件。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

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