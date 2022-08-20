噁心醉漢對車尿尿！婦按喇叭示警　他暴怒拉車門吼「叭什麼叭」

▲吳姓男子今年3月凌晨酒後在街上遊蕩，竟當街對著路邊停放的車輛小便，因此遭到車上的葉姓女駕駛按喇叭示警，未料卻讓吳男暴怒。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名吳姓男子今年3月凌晨12時許時，酒後在街上遊蕩，正好看見一輛停放在路旁的轎車，竟上前將褲子脫下對著輪胎小便，讓車上的葉姓女駕駛傻眼，當即按喇叭向吳男示警，未料卻因此引起吳男不滿，他竟怒拉開副駕駛座車門，不斷對著葉女叫囂，嚇得葉女前往超商求救。高雄地院審理後，依強制罪判處吳男拘役50日，得易科罰金。

判決書指出，吳姓男子今年3月凌晨12時許，喝完酒後看見路邊停放的一輛轎車，竟直接將褲子脫下，對著輪胎小便。吳男的舉動被車上的葉姓女駕駛發現後，葉女也對吳男按喇叭示警，同時準備駛離。

未料葉女的舉動卻因此引起吳男的不滿，情緒失控的吳男先是趴在葉女所駕駛車輛的引擎蓋前，不斷對著她叫囂，阻止葉女離開，隨後更直接打開葉女轎車的副駕駛座，要她下車理論，讓葉女嚇得趕緊跑進附近的超商向店員求助。警方到場後，也當場將吳男逮捕。

吳男被捕後，不否認他有對著葉女轎車的輪胎小便等事實，但他卻向檢警辯稱自己並未有妨害自由的犯行，強調他是因為被葉女長按喇叭的行為嚇到，才會直接拉開葉女的車門，對她怒吼，「你下來」、「小個便，叭什麼叭」等語，何況他也沒有不讓葉女離開。

高雄地院審理後發現，吳男當時酒測值高達0.93毫克，而審酌被害人葉女與相關證人證詞後，發現有證人曾表示，事發當時有聽到葉女大叫，隨後便看到跑進超商求助等情形來看，不採信吳男的辯詞。

法官認為，吳男當時情緒失控，不思理性處理糾紛，竟以脅迫手段妨害被害人離開的權利，所作所為全然不思尊重他人，且犯後至今未見絲毫悔意，依強制罪判處吳男拘役50日，得易科罰金。全案仍可上訴。