35歲女「穿漢服」玩SUP落水溺斃！十幾人救援救不回：衣服吸水太重

▲女子落水位置。（圖／翻攝自央視網）

記者鄭思楠／綜合報導

南京市浦口區享堂水庫（又名響堂水庫）8月20日下午發生一起溺亡事件。一35歲女子在水庫遊玩時溺水，救援隊打撈近4小時後才將其打撈上岸，女子已無生命徵象。據救援的市民稱，溺水女子身穿漢服，在水庫內玩槳板（又稱SUP，立槳），未採取任何防護措施。

據《央視網》報導，市民孫先生（化名）透露，「大概是下午5點多的時候，我和我哥一起去水庫玩槳板一眼就注意到她，因為她穿著漢服，槳板也玩得很好。」

從網友事發前無意拍下的照片看，女子身穿漢服，長裙蓋到腳面，站在一條槳板上用槳在划行，她沒有穿戴救生衣以及其他救生裝備。周圍有很多人也在玩皮划艇和槳板，但更多的人是坐著划。

▲死亡女子的槳板還在岸上。（圖／翻攝自央視網）

另一名目擊者稱，女子在水庫裡划了兩三個來回，他們認為她可能是熟手，也想不到她可能不會游泳，「她一點防護措施都沒採取。」女子突然意外落水後，約有十個人趕到女子落水位置附近進行救援，但很遺憾沒能救起女子。

南京藍天救援隊工作人員表示，當天10點半左右女子被打撈上岸，已沒有生命徵象，「現場水域寬廣，打撈了接近4個小時才找到，後來遺體交給警方。」

21 日上午，享堂水庫管理所的一名工作人員透露，從事發經過看，女子應該不會游泳，「也許是漢服太長，吸水後變得很重，所以沉得比較快吧。」據了解，女子今年35歲，就住在附近。

▲槳板今夏爆紅。（圖／翻攝自央視網）

今年夏天，槳板成為又一個爆紅的小眾運動。好上手、易拍照......網路上充斥著五花八門的槳板「種草」貼文。在某社交平台上，「踏著槳板看絕美晚霞」、「炎炎夏日里的小清涼」 ……，有關槳板的帖子一篇接著一篇。

出事之後，享堂水庫清淨了不少，現場豎立有多塊警示牌，提示禁止游泳、垂釣、划船，「違禁者後果自負」。此前，這裡曾是一處網紅野生景點。

「我們經常勸阻，他們來游泳的，划船的，根本勸不住，有的人還會罵我們」，工作人員稱，無論是來游泳還是玩船玩槳板，他們見到都會勸阻，但是沒法攔住，他們沒有強制手段，也不能處罰這些「遊客」。