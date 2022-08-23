　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

花旗：英國通膨2023年恐飆至18.6% 　創近50年新高

▲▼英國首都倫敦位居第四。（圖／載自pixabay）

▲英國通膨狂飆。（圖／載自pixabay）

文／中央社記者陳韻聿倫敦22日專電

花旗集團預測，英國通貨膨脹率在明年1月恐飆升至18.6%，達到近50年新高，超越1979年石油危機時的17.8%。專家分析，狂漲近10倍的天然氣批發價是影響通膨率主因之一。

英格蘭銀行（Bank of England）本月稍早警告，今年底前的英國通膨率恐攀升至略高於13%。根據國家統計局（ONS）17日公布的資料，英國7月消費者物價指數（CPI）已高達10.1%，是近40年來最高，也是七大工業國集團（G7）最高。CPI是衡量通膨的主要指標。

能源價格上漲也反映在政府制定的零售能源價格上限（即家戶能源費用帳單金額上限）。此上限由天然氣暨電力市場管制局（Ofgem）制定，現行上限為一年1971英鎊，適用期間為今年4月1日至9月30日。

Ofgem本月稍早預測，自10月1日至12月31日有效的價格上限恐飆升至一年近3600英鎊。此外，自今年10月起，Ofgem將每3個月、而非每6個月更新一次價格上限，以反映能源市場波動。

根據花旗集團（Citigroup）今天發布的預測，英國的零售能源價格上限10月可能攀升至一年3717英鎊，明年1月則進一步拉升至一年4567英鎊，明年4月更將高達一年5816英鎊，恐加劇通膨惡化。

花旗首席經濟學家納巴羅（Benjamin Nabarro）指出，高升的通膨率將嚴重縮減家戶收入、讓英國經濟陷入衰退，並讓英格蘭銀行緊縮貨幣政策。

執政的保守黨正進行黨魁選舉，新黨魁、也就是新首相將面臨棘手財政難題。

最被看好的候選人、現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）的競選團隊已預告，新政府不會等到預算責任局（Office for Budget Responsibility）可能需長達10週才能完成的財政預測分析報告出爐，將在9月初上任後即刻提出緊急預算，以支應大幅減稅及其他一系列社會、經濟支持措施。

特拉斯的對手、前財相蘇納克（Rishi Sunak）則批評這樣的作法是規避預算責任局監督、不負責任。

由於預算責任局最後一次提出財政預測分析報告是在今年3月，部分專家警告，在提出成本達數百億英鎊的緊急預算前，新政府有必要更新相關數據。


 

►燕麥杏色「九陽豆漿機」快閃特價2680元！高顏值又超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
疑殺警案主嫌陳傑翔「現身新營搶超商」！警證實：仍在追捕中
陳偉捷嚇到投案了！全民肉搜逼出嫌犯　台南殺警案重大進展
殺警兇嫌棄車又變裝　手提「染血塑膠袋」照片曝光
哈佛點名：「6大超加工食品」別碰！吃多會變笨、致癌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

花旗：英國通膨2023年恐飆至18.6% 　創近50年新高

駐英處投書英媒：讓北京主導誰能訪台是養大威權

台海局勢緊張　歐盟最高外交官：願調解台海危機

巨型波浪狀滑梯根本「脊椎破壞裝置」　網笑噴：以為魚加工場景

爆乳醉女沒被撿屍　秒變喪屍硬上陌生男！磨蹭後狠吃耳朵濺血

日本第一位女攝影記者笹本恒子逝世　享嵩壽107歲

針對國家的「仇恨言論」？　巴基斯坦前總理演說遭禁播　

俄安全局指控：烏克蘭是殺死「杜金女兒」的兇手　已逃到愛沙尼亞

2點全露！素食正妹衝LV專櫃「潑血怒吼」　為救動物脫了

普丁傳健康急速惡化！親信曝快不能主持會議　已頻繁使用替身

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

2警遭襲殉職！槍+子彈被搶　警公布機車號「嫌犯正面曝」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

狠殺台南2警！「竊盜通緝犯陳偉捷」正面曝光　騎機車逃逸中

台南警疑掌握凶嫌位置！　防彈背心+盾牌校園緝兇

2警遇襲殉職！陳偉捷「露詭笑」殺人畫面曝　他滿身血無力反抗

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

花旗：英國通膨2023年恐飆至18.6% 　創近50年新高

駐英處投書英媒：讓北京主導誰能訪台是養大威權

台海局勢緊張　歐盟最高外交官：願調解台海危機

巨型波浪狀滑梯根本「脊椎破壞裝置」　網笑噴：以為魚加工場景

爆乳醉女沒被撿屍　秒變喪屍硬上陌生男！磨蹭後狠吃耳朵濺血

日本第一位女攝影記者笹本恒子逝世　享嵩壽107歲

針對國家的「仇恨言論」？　巴基斯坦前總理演說遭禁播　

俄安全局指控：烏克蘭是殺死「杜金女兒」的兇手　已逃到愛沙尼亞

2點全露！素食正妹衝LV專櫃「潑血怒吼」　為救動物脫了

普丁傳健康急速惡化！親信曝快不能主持會議　已頻繁使用替身

台南殉職2警「奪命9秒」還原！涂明誠遭割喉奪槍　曹瑞傑挨6彈喪命

快訊／台南殺警嫌今晨新竹落網！　方仰寧上午8點30分說明

花旗：英國通膨2023年恐飆至18.6% 　創近50年新高

江少慶本週打頭陣尋求本季第3勝　狂威8月對富邦4連刷

世界第17羽球女將公開出櫃　讚台灣走在世界前端

駐英處投書英媒：讓北京主導誰能訪台是養大威權

台海局勢緊張　歐盟最高外交官：願調解台海危機

快訊／台南殺警嫌抓到了！　清晨4:41新竹落網

台南殺警嫌疑「持槍劫超商」！再搭白牌車逃高雄　女店員還原現場

「台中房思琪」爆25年前遭導師性侵　受害學姐背脊一涼：手法相同

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

國際熱門新聞

爆乳醉女沒被撿屍　秒變喪屍硬上陌生男！磨蹭後狠吃耳朵濺血

巨型滑梯根本「脊椎破壞裝置」　開放3小時關閉

中獎彩券被咬爛！主人寄「凶手照」給彩券公司

搭飛機別穿涼鞋拖鞋　空服員曝危險

日本第一位女攝影記者笹本恒子逝世　享壽107歲

8女模拍MV淪洩慾工具！7礦工輪流性侵

情侶趴牆撩裙衝刺30秒　影集場景激情野戰

她滑SUP撞見巨鱷相殺　20秒活吞影片曝

富商尪被捕　脫衣舞孃連生21寶慘了

夜店活春宮！男女吧檯上忘情激戰

蛇王捕獲毒蛇繞頸炫耀！下秒慘被活活咬死

「豬仔」跳河逃柬！2蛇頭落網竟是自己人

辣網紅「陰唇刺青」30秒痛苦片曝！髒話連飆

車門把手夾餐巾紙　女一碰瞬間中毒

更多熱門

相關新聞

駐英處投書英媒：讓北京主導誰能訪台是養大威權

駐英處投書英媒：讓北京主導誰能訪台是養大威權

英國「衛報」的週日版姊妹報「觀察家報」昨天刊登駐英國代表處投書，內容指出因為顧忌北京而阻止他國民選政要訪問台灣，只會讓威權政府更加肆無忌憚。

俄羅斯「斷供天然氣」　歐洲將迎來最寒冷冬天

俄羅斯「斷供天然氣」　歐洲將迎來最寒冷冬天

德總理遇裸女抗議　要求禁運俄羅斯天然氣

德總理遇裸女抗議　要求禁運俄羅斯天然氣

札波羅熱核電廠遇襲引憂　美英法德籲軍事克制

札波羅熱核電廠遇襲引憂　美英法德籲軍事克制

囚犯「熱戀女獄警」手又搭上監獄護士

囚犯「熱戀女獄警」手又搭上監獄護士

關鍵字：

英國通膨天然氣

讀者迴響

熱門新聞

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

國中師揭陳偉捷從小就很會騙！自責曾教奪槍術

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

台南殺警兇棄車變裝　照片曝光

台南兇嫌殺警　竟搭小黃回偷車地

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

台南割喉殺警！陳偉捷臉書被網友灌爆

桃園驚傳殺夫案　外配趁夫熟睡「一刀刺喉」

哈佛點名：「6大超加工食品」別碰！吃多會變笨、致癌

即／狠殺台南2警！　竊盜通緝犯正面曝光

機車國道逆向　汽車閃不過撞死他

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

2警遭襲殉職！槍+子彈被搶　警公布機車號「嫌犯正面曝」

2警遭襲殉職！槍+子彈被搶　警公布機車號「嫌犯正面曝」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面