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國家級反中介法？兩廳院「刪除」5作曲家作品！網抖：小編還好嗎

▲兩廳院發文宣傳音樂會引人遐想。（圖／翻攝自Facebook／國家兩廳院 NTCH）

▲兩廳院發文宣傳音樂會引人遐想。（圖／翻攝自Facebook／國家兩廳院 NTCH）

記者閔文昱／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）草擬的《數位中介服務法》（下稱《中介法》）被質疑政府欲箝制網路言論自由，引發反彈。對此，國家兩廳院22日在宣傳音樂會《先行：無框的靈魂》時，意有所指的在5位知名音樂家的肖像蓋上「刪除」字樣，原因都為作品違反該時代限制，引發不小關注。

國家兩廳院22日下午在臉書粉專PO出貝多芬、舒曼、德布西、梅湘、奧利維洛的肖像，並在上頭分別註明「本作品因違反為宮廷貴族創作的傳統而遭到刪除」、「本作品因違反拿破崙的言論審查而遭到刪除」、「本作品因違反浪漫主義的和聲觀念而遭到刪除」、「本作品因違反戰俘營中的思想禁錮而遭到刪除」，以及「本作品因違反五線譜的創作規則而遭到刪除」。

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兩廳院表示，這些作曲家之所以被稱為先行者，正是因為他們透過創作回應時代，「不僅試圖打破時代背景設下的種種限制，並建構自己的音樂語彙，來向眾人倡議。」而所謂傳統、框架、束縛與阻礙，不是停下腳步的理由，而是繼續創作的動力，「這段尋求突破的思辨之旅，自兩百年以來，至今仍未結束。」

貼文曝光後，因疑似在暗諷近日吵的沸沸揚揚的《中介法》，隨即吸引不少政治人物關注，國民黨台北市議員徐巧芯就留言「芭比Q啦！」、國民黨台北市議員張斯綱也稱「造反啦、造反啦，一定要捍衛兩廳院小編」、國民黨立委林奕華則稱「一定要給兩廳院掌聲，加油」，就連台北市長參選人蔣萬安也直言「把思辯的自由還給這些無框的靈魂」。

另外，也有許多網友紛紛表示，「很辣的反諷梗，不過我喜歡」、「小編很有料」、「佩服勇敢的小編，不知道本篇何時會被刪除」、「國家單位公然挑釁國家政策，小編還好嗎？勇者鬥惡龍」、「哇塞這文案厲害」、「小編太強大、太有創意、太有深度了！快來加薪」、「兩廳院，我的超人」、「從這篇貼文起，兩廳院終於成為人民的兩廳院」。

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