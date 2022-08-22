藍批NCC變「附隨組織」嗆罷審預算　民進黨團：無限上綱不恰當

▲民進黨立委羅致政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」草案，遭痛批恐箝制網路言論自由，而後蘇揆緊急踩煞車要求加強溝通，但國民黨團仍批評NCC變成民進黨的附隨組織，預告開議後將罷審公務預算。對此，民進黨團立委羅致政22日在黨團記者會表示，立法過程本來就會有不同意見，把這拿來無限上綱是不恰當的，呼籲藍營不要藉此徒增事端。

NCC日前舉行「數位中介服務法草案」說明會，邀請資訊儲存服務及線上平台服務業者與公協會發表意見，但遭網友批評質疑政府限制言論自由；行政院長蘇貞昌日前踩剎車，強調言論自由是堅持的價值，相關部會要加強溝通，做到大家都能接受才來進行。

對於國民黨團預告將在開議後罷審NCC預算，羅致政今天說，NCC當時只是準備要辦這個公聽會，任何立法過程當中，這個程序當然是必要的，NCC照著程序來走，想要辦公聽會聽取各界意見，如果各界意見有不同，這個法案當然也就不會出去了。

羅致政表示，立法過程裡面本來就會有些不同的意見、看法的存在，如果無限上綱作為杯葛預算、杯葛人士的理由，這是非常不恰當的，呼籲國民黨不要藉事端杯葛預算審查，相信人民希望看到立法委員認真審查預算。

立委郭國文也說，未來若是需要一個新的法律規範，應該把重點放在整個網路平台的部分，加諸網路平台的責任，並要求其透明度，政府不宜扮演審查言論的角色，但是這個法的規範，應該賦予網路平台更多的責任與義務。