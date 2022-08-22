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本土累計破500萬例確診　估年底再增300萬例

▲松山機場篩檢站啟用，民眾持快篩陽性檢體排隊等候採檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣預計年底增至累計800萬例確診。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者陳婕翎台北21日電

COVID-19本土疫情持續，今年國內累計破500萬例本土病例，Omicron BA.5變異株將為國內帶來下一波疫情高峰，指揮中心預估至年底將再增300萬名確診者，包含重複感染及新個案。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午說明，今天新增2萬2137例本土個案，新增個案數較昨天多212例，較上週同期增加約1300例，增加6.4%，確診個案新增中重症97例（中症75例、重症22例），其中26人死亡；另境外移入新增260例。

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今年已有500萬人確診，指揮中心估計由於Omicron病毒株肆虐，染疫數合計約全人口20%，隨著BA.5變異株將帶來下一波疫情，莊人祥表示，BA.5疫情高峰大約維持一個月，高推估日增6萬例，低推估日增3萬例。至年底可能再增加300萬名左右確診者，包含新感染及重複感染。

莊人祥指出，今天沒有新增特殊死亡個案，但新增1例兒童重症，為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），這名1歲男童沒有慢性病史，沒有接種過任何一劑疫苗，7月16日確診，8月15日起陸續出現高燒、嘔吐、食慾下降等症狀。

莊人祥說明，個案由家屬在8月18日送到急診就醫，經檢查發現個案有草莓舌、嘴唇紅腫、結膜炎等症狀，初診斷為MIS-C，安排住院給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，目前個案還在一般病房收治觀察。

目前國內12歲以下兒童重症累計180例，其中27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、109例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有27人死亡，10例腦炎、5例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至今本土個案累計共500萬3549例。今年1月至8月20日本土輕症、無症狀個案累計495萬8465例、占99.54%，中症累計1萬2763例、占0.26%，重症累計1萬200例、占0.20%，其中死亡累計8780人。

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