3年前曾轉發員警悼念文！哥盼：弟一切平安　27歲帥警今遇刺身亡

記者陳韻如／台南報導

台南安南區27歲員警曹瑞傑及36歲凃明誠22日上午疑似在追緝竊盜通緝犯時遭到攻擊，其中一人遭割頸20公分，經緊急送醫後，雙雙宣告不治。透過臉書可以發現，曹瑞傑的哥哥3年前曾轉發已故員警賴智彥的悼念文，並標記曹瑞傑寫道，「希望我的警察弟弟一切平安！」但如今曹瑞傑卻也遭逢意外，令人不勝唏噓。

▲台南27歲勇警曹瑞傑殉職 。（圖／翻攝臉書）

據了解，台南市警二分局民權所2員警，疑追竊盜通緝犯時在安南區北汕尾三路15號旁巷受傷，市警三分局據報派員前往現場勘查蒐證，並拉起封鎖線，從現場狀況研判，應非發生交通事故，疑在緝捕犯嫌時受傷，犯嫌逃逸無蹤，犯嫌人數不明。

事發現場滿目瘡痍，警車車窗玻璃碎裂，還留有血痕，地上也留下大片血跡，2名員警送醫後雙雙不治。

▲曹瑞傑遇刺身亡，哥昔曾轉發貼文盼他一切平安 。（圖／翻攝臉書）

其中曹瑞傑的哥哥接獲消息後，悲痛在臉書發文，「為什麼老天總是帶走那麼善良的人」。此外，透過臉書也可看到，曹瑞傑長相帥氣挺拔，與家人關係密切，一家人經常相聚，而其哥哥3年前還曾轉發已故員警賴智彥的悼念文寫道，「希望我的警察弟弟曹瑞傑一切平安！曹家上下以你為榮！哥哥永遠的驕傲！」

據悉，已故員警賴智彥任職台北市警局中山分局大直派出所，卻於2009年11月9日凌晨在警車內遭到歹徒連刺10多刀奪命，而如今曹瑞傑卻也遇刺身亡，留下悲痛萬分的家屬，令人看了相當不捨。

由於目前有一把警槍及24顆子彈遭歹徒搶走，目前警方正全力追緝當中。另外，針對這起殺警凶案，台南市長黃偉哲稍早也在臉書PO文，「今日台南兩位員警執勤時，不幸遭遇傷害一案，我已經責成市警局掌握偵辦進度並對外說明。」





▲台南殺警兇嫌陳偉捷正面曝光，警方正全力緝凶當中。（圖／民眾提供）