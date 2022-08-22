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議員問「雙城論壇95萬用你存款繳」　柯文哲：唉，不要衝動啦

▲柯文哲。（資料照／記者陳家祥攝）

▲柯文哲。（資料照／記者陳家祥攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市府不顧市議會凍結預算，執意舉辦雙城論壇，因此議會遂裁示95萬費用得由市府自行想辦法處理，而台北市長柯文哲妻子陳佩琪公開自家存款，表示柯需要時可隨時拿走。對此，柯文哲22日面對議員質詢，未表示會用自己的存款支付，但也說不會給下一任政府製造麻煩，會再想辦法處理。

台北市議會曾決議，若共機、共艦持續擾台將凍結雙城論壇預算，但最終市府仍執意舉辦，議長陳錦祥遂裁示，95萬費用得由市府自行想辦法處理。想不到，陳佩琪在臉書公開自家存款，表示刷過本子確認有多過95萬，並向柯文哲喊話，「我把存摺印章放桌子上，有需要隨時可拿走。」

秦慧珠22日質詢柯文哲，雙城論壇95萬元花費是否用自己的存款來支付。柯文哲回應，依法行政，送主計總處，依《審計法》來釐清。秦慧珠詢問，若釐清結果是不予以核銷，你怎麼辦？就由你的薪水來支付？柯文哲聽聞後，大聲嘆了一口氣。

秦慧珠接著說，釐清有兩個結果，一是准予核銷，若為這結果，議會一定會反彈，並做更強硬的決議；二是不予核銷，到時候你下台，留爛攤子給下一任市長，屆時你會承諾要自己的存款來支付嗎？

「唉，不要衝動啦。」柯文哲表示，「我不會扯皮，我也不會給下一任政府製造麻煩」，會再想辦法處理。

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