陳時中稱疫苗採購已公開　蔣萬安轟詐騙：重要資料全被塗黑屏蔽





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（22）日表示，「民進黨就是最大的詐騙集團，香菸走私說是超買，論文抄襲說是參考，現在將疫苗採購的合約封存30年，保密說成是保存。」蔣強調，他曾擔任立院疫苗採購調閱小組召集人，當時透過秘密會議，要求衛福部提供相關資料合約，但是文件重要的部分，包括疫苗的價格及到貨期程、數量等全部被塗黑屏蔽，完全規避立院監督。

蔣萬安補充，自己過去有律師工作經驗，特別在秘密會議時，閱讀了合約內保密條款的部分，發現保密條款有例外規定，在他印象當中，例外規定包含，若是政府機關、法院或監管單位要求，或符合當地法律規定，即可公布相關資料，陳時中根本是刻意混淆視聽，「如果他說密等可以調整，內容可以公佈，那請他即刻公佈，否則大家都認為這當中到底有什麼不可告人的秘密。」蔣萬安痛批，陳時中連秘密會議報告都要遮遮掩掩，「嘴巴上講公開透明，實際上的作為卻是不斷黑箱。」

蔣辦補充，秘密會議與調閱委員會，蔣萬安都有參加，但衛福部卻規定，不能記錄、不能拍照，甚至要求不能對外有任何發言；秘密會議的過程只有45分鐘可看合約，時間一到就收回，且關鍵性的內容包括疫苗採購價格、數量、到貨時間、如果沒有履約成功的責任歸屬等，都被塗黑遮蔽，根本只是敷衍立院。而當蔣萬安依據保密條款當中的例外條件，要求政府資訊公開讓民眾了解，衛福部卻支支吾吾，最後根本沒有結論。

蔣辦強調，陳時中屢屢強調公開透明，但實際行為卻完全不是如此：首先，「保密期限」與「保存期限」是兩個完全不同的概念，公文本就應依法保存，但「保密期限」卻是行政首長可決定的；口說公開透明，行為卻躲躲藏藏，即是詐騙集團，廢話真的不需要這麼多，該公開就請快公開。

至於指揮中心今（22）日公布疫苗平均每劑價格765元，但又強調「這些是所有採購品牌的總和，每個品牌買的數量不一，只能做為參考。」這種說法蔣辦也直斥無理。蔣辦強調，政府拿數字出來，又說「只能作為參考」，人民要的絕對不是「只能參考的資訊」，而是真實而詳細的資訊，特別是一定要包含每一種疫苗之平均採購價格。既然密等可以調整，內容可以公開，就趕快公開透明公布，否則所有人都會覺得，是因為裡面有不可告人的秘密，才要封存30年。

至於數位中介服務法，民進黨指控國民黨立委過去也提類似法律，蔣萬安今（22）日受訪也正面回擊，表示依據他的了解，國民黨提案是規範網路上面性私密影像的傳播，跟民進黨所提出的數位中介服務法，箝制網路言論完全不同，「民進黨不要張飛打岳飛，不要混淆視聽，轉移焦點。」