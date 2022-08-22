張善政最新競選小物出爐！隔空合體張麗善　「善願餅」曝光

▲張善政最新競選小物「善願餅」曝光。（圖／張善政競辦提供）



記者楊淑媛／桃園報導

中秋節快到了，國民黨桃園市長參選人張善政競選辦公室、今天發表設計出新一波競選小物「善願餅」。張善政於臉書PO出他與雲林縣長張麗善「雙善隔空合體」的照片。貼文中「雙善」共同拿著「善願餅」，除了互相「讚聲」、「相挺」、外，也希望隨著競選小物「善願餅」的曝光，把善願的力量傳遞出去。

▲張善政、張麗善隔空合體，廣結善願。（圖／張善政競辦提供）



張善政表示，先前擔任行政院長期間，曾在時任立法委員的張麗善縣長陪同下，前往雲林縣斗六探視一對罕見疾病姐弟，「前些日子看到新聞，轉換身份的張麗善縣長再度去關心這對姐弟，這也讓競選團隊年輕朋友們有了『善願傳遞』的想法」。於是將第二波主視覺融入競選小物，善願餅就此誕生。

而提出這個想法時，張麗善縣長也非常認同，「兩人都認為，『善良』的力量是台灣最重要也最難能可貴的價值，希望大家都心存善願，讓台灣好事多多、善事連連。」張善政指出，原本計畫是自己親送「善願餅」到雲林，也利用機會向張麗善縣長請益市政，像是「智慧守護愛不迷途」，透過科技定位設備，減少年長者走失；另外，還有雲林的觀光產業，如何做到六都外，觀光人數第一？「這些都是未來對桃園市政有幫助的領域，只是很不巧，張縣長因為確診隔離，也就順勢有了『隔空合體』的想法。」

張善政競選辦公室發言人曾俊豪表示，因為中秋節快到了，競選小物原本要命名為「善月餅」，但後來覺得取其諧音「善願餅」也不錯，且意義更深遠。另外，包裝上還留有一些空間，可以供鄉親用筆寫下願望，把「善願」傳遞出去。

曾俊豪指出，「善願餅」的設計是以第二波主視覺為基礎，以7色手繪幾何圖形做外包裝，裡面的餅乾則是找桃園本地非常有名的業者生產，「目前第一批善願餅已經到貨，會挑選適當的行程發送，主視覺公布以來，收到許多正面評價，相信『善願餅』也能夠受到各年齡層支持者的喜愛。」