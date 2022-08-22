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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王必勝出面解釋疫苗保密30年　徐巧芯：說謊的人要吞一千根針喔

▲ （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 衛福部將疫苗採購價、會議資料列為「絕對機密」封存30年。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立院黨團日前從審計部報告中發現，衛福部將疫苗採購價、會議資料列為「絕對機密」封存30年，須等到2051年2月25日才能解密，質疑時任衛福部長、現任民進黨台北市長參選人陳時中有問題。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝22日表示，從來就沒有「密件」問題，更公開截至今年底政府採購疫苗劑數與花費總額，但仍遭國民黨台北市議員徐巧芯批評，「說謊的人要吞一千根針喔」。

有關合約部分，王必勝表示，不同公司與不同疫苗都有要求保密期限，時長從5年、7年到永久不等，因為是商業合約，依合約辦理是常識也必須要遵守，雖然有看到沒有一些未簽約的雙方會公佈採購內容，譬如一隻買多少錢，但這些都在合約保護情況下。他也回應徐巧芯提到日本公告資訊，直言合約預算、買了多少隻，「這些資訊在衛福部官網都有公佈，且公布時間到7月底。」

王必勝另提到，各界爭執的30年就是公文保存問題，與人簽約後內部會產生公文，「根據對我們人員詢問，是因為這是既有的採購，設定保存期限是30年，但上面寫一個『密』，是指公文處理方面，而不是國家機密，因為國家機密需要謙和到最高行政單位。」

王必勝也說，公務機關每天會傳遞很多公文，寫了密就不能隨便討論、影印、傳遞，也不會外流。30年是保存期限，認為比較合理的「密」是合約到了，可以公開的時候，就不要再做「密」這個動作。沒有要保存30年的問題。

徐巧芯則表示，保存年限跟保密期限是兩回事，一份公文裡面，「保存年限」跟「保密年限」，明明是兩件不同的事情，在公文上也是在不同的地方，這點有收過公文的都知道，為什麼民進黨要突然混為一談？

第二，徐巧說明，陳時中昨天說台灣早就公開的內容，今天王必勝才突然公開欸？陳時中昨天是不是又說謊了？因為她前天查了資料，發現日本有公布一定程度的採購資料，每劑的平均價格至少可以看到。陳時中跑出來罵說「台灣也有」、「世界不只有日本」，可是一般民眾完全看不到相關資料，跟日本網路上就可查詢完全不同。今天早上王必勝突然公佈「政府自購不包含捐贈總數為5351萬劑，共花費408.6億元，平均換算為每劑765元」，以前我們完全不知道這樣的資訊，是今天才公布的，那昨天陳時中是在說什麼？

最後，徐巧芯說，世界不只有日本、美國、阿爾巴尼亞、慈濟、鴻海、聯合國？世界什麼時候才會有台灣？今年開始因為疫苗採購部分合約已經走完，世界各國紛紛開始公布疫苗採購資料，有的不公布合約但透過媒體說明，有的則是直接公布合約。例如阿爾巴尼亞，就很清楚地將價格與數量公布，聯合國兒童基金會也有公佈細項資料；其他國家則是在網路上就公布合約，雖將部分資訊隱藏，但不限於代議士可看，例如瑞士。而且不少國家都正在由民意代表爭取公佈更多的資訊，要求公開透明。而台灣是只有立法委員可以看一份幾乎被塗黑的文件，有看等於沒看。建議指揮中心，把立法委員可閱覽的內容公開上網，比照歐洲國家。如果連這個都做不到，離陳時中口中的「公開透明」實在是相差十萬八千里。

最後，徐巧芯指出，資料可先從高端資料公佈開始，「500萬劑到底是花多少錢購買的？單價多少？王必勝、陳時中要不要出來回答一下？總不能再推給國際藥廠，或是會害台灣買不到疫苗了吧？」

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