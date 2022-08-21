3男1女堅飛柬埔寨！見航警攔阻　他笑稱：有壞人我就跟他拼

記者戴上容／桃園報導

台人赴東南亞詐騙案層出不窮，成了國際注目案件，為此警方連日在桃園機場站崗，盼能盡量減少受騙人數。《東森新媒體ETtoday》記者21日實際前往桃園機場第二航廈，發現有4人要前往柬埔寨金邊，警方隨即上前關心，但對方表示，要去玩「吃角子老虎（拉霸）」，還笑稱，「如果有壞人，我們去也會跟他拼…」警方見4人態度堅定，因此放行。

▲航警盤查4名飛柬埔寨民眾 。（圖／記者戴上容攝）

《東森新媒體ETtoday》記者21日實際走訪桃園機場，發現有3男1女要前往柬埔寨金邊，警方察覺有異，因此上前關心，4人表示，是要去柬埔寨玩「吃角子老虎（拉霸）」，警方極力勸阻，但對方態度堅決，還笑稱，「我們都已經成年人了，沒關係啦！如果有壞人，我們去也會跟他拼…」，警方最終只能放行。

此外，警方也發現今前往東南亞的幫機旅客，有疑似不良的出國意圖，警方也於現場盤查了另外4名要前往泰國的旅客，但4人也表示僅是要去旅遊，警方見對方並無異狀也因此放行。

警方事後表示，近日因媒體與警方連日的宣導之下，受騙的旅客已有逐漸減少的趨勢。不過，警方仍呼籲，切勿輕易相信網路求職及國外高薪工作訊息，避免身陷危機。