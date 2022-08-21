　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

主管斯文卻有「施虐人格」！大敲鍵盤精神暴力竟可獲得「性滿足」

上班族,社畜,主管,上司,公司,接案,。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲主管在別人面前斯文，私下卻對下屬精神暴力、刻意將錯誤放大。（示意圖，非當事人／免費圖庫pakutaso）

文／朴又蘭（精神分析專家）
譯者／丁俞
摘自／平安文化《我就是我，不是誰的另一半

敏善是在IT公司工作了三年的上班族，因為業務特性的關係，她的工作環境裡男性比女性的人數還要多上許多，但即便職員男女比例懸殊，敏善這幾年來也未曾有過不適應。但某天受到人事異動的影響，敏善所在的部門組長有了變動，而這位新上任的男性組長自此之後成為了敏善痛苦的源頭。

這位新組長在公司裡頭並沒有什麼不好的傳聞，比起嚴厲的上司，大多數人對他的印象反而是個斯文人。也正是因為如此，敏善就算想找個同事訴苦，談論自己和組長之間的衝突也相當困難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從某一刻開始，敏善只要到組長面前就會變得畏畏縮縮，就連想說的話都說不清楚。敏善表現得越是畏首畏尾，組長就會刻意將敏善的小失誤放大，並直接表現出他對敏善業務能力的不認同。隨著日子一天天過去，組長施加給敏善的壓力和他的心理戰策略變得越來越嚴重。

組長的位置就在敏善身後，他經常大力敲打鍵盤，甚至用幾近丟東西的方式放東西，進行著只有敏善感受得到的暴力，讓兩人之間的氣氛變得越來越糟。敏善表現得越是畏縮，組長的氣焰就越是高漲，針對敏善的欺壓和要求也越來越過分。而組長甚至還用自己是為了幫助敏善成長，才會如此嚴厲地教導她來解釋自己不合理的要求。

身處這樣的環境，敏善覺得自己已經無法再繼續待在公司了，她開始懷疑起自己是不是有什麼問題，才會落得如此下場。為此感到痛苦不已的敏善最終來到了諮商室。

聽完敏善遇到的狀況後，我能很強烈地感覺出敏善的上司內心隱藏著施虐型人格，這樣的人會在潛意識裡，透過施虐的過程感受到快感。他們兩人就好像是被黑洞吸入後，隨著關係齒輪的咬合，重複著刺傷對方和被刺傷的狀態。

無限反覆的潛意識告訴我們的事

在我們遇到特定的對象，或是處於特定的環境下時，會下意識地作出我們自己也無法理解的反應。

敏善的父親是一位經常使用言語暴力的人，敏善的成長過程就一直處在這樣的環境下，面對父親語言上的壓迫、挖苦和嘲弄。

敏善的父親在對待自己的妻子時也是如此，經常說一些會傷害到對方的話。就算只是在開玩笑，話中也一定會帶著嘲諷。敏善的母親在這樣的夫妻關係裡頭過得十分痛苦，同時也對這些行為感到害怕。但到最後，兩人爆發了爭執，而更令人難以理解的是，敏善的母親有時甚至會故意刺激丈夫。因此敏善選擇了逃避，只要在父親面前她就會沉默不語，迴避和父親的對話。

人類其實有被引入相同相處模式的傾向，在非相似類型的人面前，多數人都不會表現出自己過去畏畏縮縮，受虐的那一面；但只要遇見了形象類似的人，畏首畏尾的情況就會變得越來越嚴重。

假如敏善表現得很好，父親就會指責她為什麼不能做得更好，假如敏善表現得不好，父親又要責備她怎麼表現得這麼糟糕，只要聽到父親這些尖銳的話語，敏善就會變得十分怯懦。平常跟朋友們在一起的時候還能開開玩笑，開心地玩耍，但只要到父親面前，敏善就會立刻變得畏縮。

明明說出來也無妨的話，也都全吞進心裡，消失得無影無蹤。長大成人後，敏善和父母親的關係逐漸變得疏遠，但也正因為沒有從父母親那接受到任何刺激，敏善便安穩地過著她的生活。但和父親形象相似的上司來到敏善周圍後，那些早已拋諸腦後的過去，和總是表現得十分怯懦的狀況再度上演。

敏善和職場的上司彷彿重演了當年父母親之間的相處模式，開始了一場你追我跑的遊戲。敏善成了過去從父親那承受了極大壓力，變得畏畏縮縮的母親，再度被那些冷嘲熱諷和爭吵聲給淹沒。

我所定義的「虐待關係」是指施虐者在虐待受虐者的過程中，滿足了自己潛意識中的虐待心理，以及利用雙方關係之中的權力和權威，將對方逼入受虐者的境地。此時施虐者得到的滿足感是指性滿足。

大多數的人都會誤以為只有性虐待或進行性行為才能得到性滿足，但人類能夠得到性滿足的方法其實有非常多種。就算沒有真正發生肉體關係，在很多情況下也能夠獲得性滿足。吃喝東西、發出聲音或做出某些動作等，其實都能夠看作是人類性能量的釋放。

在所有用到最多性能量的行為當中，其中一種便是施虐與受虐的關係。就算沒有真正進行性行為，在這種虐待關係之中釋放的性能量，也能帶給人不亞於性行為帶來的快感，這稱為「無意識的性快感」。

▲▼工作，主管，職場。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人類能夠得到性滿足的方法其實有非常多種，其中一種便是施虐與受虐的關係。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pexels）

越空虛就越嚴重的施虐現象

職場上司與下屬、神職人員與信徒、教師與學生、父母與子女、夫妻和戀人之間都經常會發生這樣的狀況。職場上司仗著有權勢，在教導或照顧下屬的同時，要求他們為工作作出犧牲。上司們在自身的權威和早已名分化的信念之中，會要求下屬們給予自己超出一般理解範圍的關心，暗中慫恿他們獻出一切，同時隱隱約約地對下屬們施加壓力，不斷地灌輸必須要忍耐某些事情，才能夠有所獲得或成就的想法。

一般來說，這類人大多不會意識到自己正在做著這樣的事，因為並沒有什麼具體的研究向人們說明，人類還能夠透過什麼樣的方式得到性快感。就算是精神分析專家，有時也不知道自己會在什麼樣的關係中，或透過什麼樣的方式獲得性快感，這樣的事例我也看過不少。

我們的社會越是發達，越是文明化，內心反而會變得更加空虛。內心變得越是空虛，施虐者的獵物就越多。因為太過直接的性剝削，會讓犯罪事實過於明確，加上其結構並不複雜，很容易就會顯露出來。只要被害者鼓起勇氣揭露加害者的犯行，罪行立刻就會暴露於世人眼前。

但在一段關係裡，透過別種方式悄悄享受著性滿足的人就不同了。在這樣的狀況下，被害者很難揭發加害者的虐待行為，要讓人們重視這件事，甚至是進一步做處理就更困難了。除此之外，在某些關係中，透過虐待獲得性滿足的多數人，在進行性行為時並不會有暴力或虐待的傾向，這也是這種類型的暴力非常難被發現的理由之一。

除了肉體上的接觸之外，人們也經常嘗試透過別的途徑獲得性滿足。一般而言，下意識透過施虐行為獲得性滿足的人，日常就經常會有批評他人的行為，讓周圍的人覺得受辱。這類型的人對於找出他人話中的矛盾，或是任何能夠蔑視他人的事情，有著相當卓越的直覺。一旦被他們咬住，就會成為一隻無處可逃的小老鼠。

這些人就算得到了社會的認可，有著優雅的嗓音和姿態，但他們也絕不會相信任何人，他們永無止盡的疑心甚至到了有些偏執的地步。

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲被害者很難揭發加害者的虐待行為。（示意圖，非當事人／翻攝pakutaso免費圖庫）

潛意識會記得許多事情

卡倫．荷妮曾說：「追求性滿足的人會無視這樣的狀況是源自於對自己的指責，和下意識表現出來的輕蔑態度。他們會選擇懷疑對方，且誤以為這種疑心是出自於自己靈敏的直覺。但當他們只要有一點點被剝削的感覺，就會表現出不同於常人的瘋狂狀態，並為此感到憤怒。」

不過這類人的生活中，基本上已經沒有什麼緊密的關係了。周圍的人漸漸會因為承受不了壓迫離他們而去，再也沒有人會為他們付出真心，和他們建立關係。假如這些人有著較高的社會地位或名聲，便會有一些出於必要和他們維持關係的人，但只要對方不再需要，這段關係便會結束。除此之外，唯一有可能還留在他們身邊的，就是困在被控制和被虐待的關係中，走不出來的受虐者。

敏善在心理諮商的過程中，仔細地探究了自己為什麼會在這個時間點，重複了父母親的關係模式。我們在其中發現一個神奇的現象，那就是敏善的年紀。

敏善重演父母親關係的年紀，正好就是她的母親遇見父親並結婚的年紀。這樣的狀況在精神分析的過程中並不少見。這是一種潛意識的哀悼，我們的身體和潛意識會記住許多意識來不及記住的事情。

從精神分析的角度來看，敏善在重複著想要讓自己和父親或母親成為一體的欲望。敏善就像被吸入黑洞裡頭的人一樣，和表面上明明跟父親完全是兩個不同個體，心理隱藏的特性卻相似的上司，重複著父親和母親之間的關係。這樣的狀況可以解釋為敏善將自己代入了母親的角色，引來一個和父親相似的人，重演了一段施虐者與受虐者的關係。

假如敏善沒有發現自己的狀態不對，裝作什麼事都沒發生，無視自己所受的痛苦的話，她未來可能還是會陷入相同的關係之中，甚至引來與父親和上司相似的人，並步入婚姻。

▲▼韓國精神分析專家朴又蘭繼《女兒是吸收媽媽情緒長大的》後，撰寫《我就是我，不是誰的另一半》（圖／平安文化）

★本文摘自平安文化出版《我就是我，不是誰的另一半：獻給世上所有女性的情感獨立心理學》，作者朴又蘭（박우란）精神分析專家。繼《女兒是吸收媽媽情緒長大的》，朴又蘭獻給世上所有女性的情感獨立心理學。「丟掉妥協，不再為別人的標準而活。丟掉依賴，不再從他人的肯定裡尋找歸屬感。練習重新把專注力放回自己身上，獨一無二的我，就是最好的自己！」

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►家裡就是缺了它！超質感「和室小桌」才419元　可收起超方便

ET快訊
iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看
22歲台女遭人蛇開價250萬　「機場廁所躲6小時」向爸爸求救
連千毅爆婚變！老婆怒轟「心理變態」　他公開對話：妳丟不丟臉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

主管斯文卻有「施虐人格」！大敲鍵盤精神暴力竟可獲得「性滿足」

家長公審墾丁衝浪店「拒給小孩救生衣」　網卻驚嘆：老闆很聰明！

貨車後艙驚見「短褲長腿妹」奔馳64快道　網笑：押去柬埔寨嗎？

冰箱有哈根達斯！他打開驚見「阿嬤特製版」愣住…內容物網全笑了

大叔同事恐怖體味「臭到頭痛」！他崩潰喊救命　過來人揭解決辦法

疫情+軍演連爆！廣泛性焦慮症患者增2成　醫：合併3症狀以上當心

「萬里帽」真的出了！古怪地名帽爆紅　網見設計嗨翻

網傳「確診者可領3~5萬補助金」　指揮中心澄清：沒這回事

世展會台南發放助學金1350萬元　逾1800名清寒學子展翅飛翔

表姪子站窗外偷窺洗澡！問「可以看尿尿的地方嗎？」　妹子傻眼了

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

余天攜孫探望：絕對不會放棄妳！　余苑綺動情「我不會這麼容易死」

手機＋閃光→額溫槍？　客人全乖乖排隊量體溫

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

余苑綺吃蔬果不菸酒「罹癌主因曝」　8年侵蝕4器官…全台醫束手無策

主管斯文卻有「施虐人格」！大敲鍵盤精神暴力竟可獲得「性滿足」

家長公審墾丁衝浪店「拒給小孩救生衣」　網卻驚嘆：老闆很聰明！

貨車後艙驚見「短褲長腿妹」奔馳64快道　網笑：押去柬埔寨嗎？

冰箱有哈根達斯！他打開驚見「阿嬤特製版」愣住…內容物網全笑了

大叔同事恐怖體味「臭到頭痛」！他崩潰喊救命　過來人揭解決辦法

疫情+軍演連爆！廣泛性焦慮症患者增2成　醫：合併3症狀以上當心

「萬里帽」真的出了！古怪地名帽爆紅　網見設計嗨翻

網傳「確診者可領3~5萬補助金」　指揮中心澄清：沒這回事

世展會台南發放助學金1350萬元　逾1800名清寒學子展翅飛翔

表姪子站窗外偷窺洗澡！問「可以看尿尿的地方嗎？」　妹子傻眼了

主管斯文卻有「施虐人格」！大敲鍵盤精神暴力竟可獲得「性滿足」

黃大米／名人不需討好所有人　網紅難伺候的真相

狼師一句「刷完牙了」竟是性侵暗號　女大生被叫到空教室侵犯

全球央行升息救經濟　了解通膨必知的三個經濟學概念

《太鼓之達人咚咚雷音祭》體驗版正式開放　全新角色雷雲朵朵登場

派對新影片外流　再曝芬蘭總理與男歌手貼身熱舞

家長公審墾丁衝浪店「拒給小孩救生衣」　網卻驚嘆：老闆很聰明！

貨車後艙驚見「短褲長腿妹」奔馳64快道　網笑：押去柬埔寨嗎？

林口交流道匝道頻流標　林佳龍：交通部答應預算增加10億招標

女大生煮海底撈突「整鍋爆炸」！慘遭辣油噴滿眼…網見過程罵爆

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

他回老家約砲竟「啪到堂弟女友」　結局超慘

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

颱風不來！熱帶系統成颱且侵台機率曝

柬埔寨黑幫付贖金「2台人跳車落跑」　原因氣炸

數位中介法多可怕？　粉專懶人包嚇壞2千人

「好市多秒殺1神物」他嘆退燒！網戰翻：拜託低調

「萬里帽」真的出了！網見設計嗨翻

《中介法》若納管等同關站？PTT創世神說話了

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

貨車後艙驚見「短褲長腿妹」　網笑：去柬埔寨？

王浩宇再砲廖老大飲料！加盟主回應了

爸一句話教訓女大生　網：難怪那麼多豬仔

余苑綺直腸癌「曝2個徵兆」：女生難察覺

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

連千毅曬匯款證明「沒虧待」　妻再嗆：要我繼續爆料？

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

連千毅直播回應離婚！坦白吵架原因：我就愛吃醋

連千毅爆婚變！老婆怒轟「心理變態」

Ella高雄開唱突播「驗孕棒2條線影片」

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

22歲台女遭人蛇索250萬　機場廁所躲6小時

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

睡覺吹電風扇猝死？真相曝光　1種人最好別吹

專家揭「最強解酒法」只有4個字！

他回老家約砲竟「啪到堂弟女友」　結局超慘

「現在不嗆妳，以後沒機會嗆了！」　蔡英文臉書被灌爆

余苑綺罹癌前「排便稀黏以為腹瀉」　醫示警：恐是更早期症狀

她脖子黑慘！血糖飆破400　醫一聽菜單：快暈倒了

「媽搞上同學爸」！她爆哭驚吐不倫內幕：我很髒

更多

最夯影音

更多
余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視
吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面