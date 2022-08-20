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大陸 大陸焦點 特派現場

駐美使館被抗議民眾包圍　陸：「反華勢力」長期滋擾！

▲▼駐美使館被抗議民眾包圍　陸：「反華勢力」長期滋擾！。（圖／翻攝推特）

▲雙方拿著大聲公對罵，美國警方到場維持秩序。（圖／翻攝推特）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美國大使館外近日出現大批抗議民眾，雙方已經多次爆發口角，還傳出拿大聲公互罵，甚至有一名疑似大陸外交官的女子對著民眾比中指。對此，大陸駐美使館19日表示，某些「反華勢力」長期滋擾使館館舍，辱罵威脅使館人員，並捏造散佈虛假訊息，「中方已多次向美方提出嚴正交涉。」

大陸駐美使館指出，長期以來，在某些反華勢力唆使組織下，一些反華不法分子持續到中國駐美使館館舍進行滋擾。他們高頻次、高噪音攻擊中國和中國共產黨，辱罵威脅中國使館人員，捏造散佈虛假信息，甚至採取暴力行為，嚴重損害中國國家形象和尊嚴，嚴重干擾使館正常工作生活秩序，嚴重威脅使館及人員安全。

▼一名疑似外交官的女子對著抗議民眾比中指。（圖／翻攝推特）

▲▼駐美使館被抗議民眾包圍　陸：「反華勢力」長期滋擾！。（圖／翻攝推特）

大陸駐美使館強調，中方已多次向美方提出嚴正交涉，但上述反華不法分子的行為迄未被制止，反而愈加猖狂，「中方要求美方切實履行《維也納外交關係公約》，採取有效措施保護中國駐美使館及人員尊嚴與安全。」

從網路上流傳的影片可以發現，大陸駐美使館外聚集了大批抗議民眾，抗議民眾與使館人員互相以大聲公對罵，而由於衝突持續升級，美國警察也來到了現場，試圖將雙方隔開。另外一段影片中，則可看見一名疑似大陸外交官的女子在轎車內對著車外民眾比中指。

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