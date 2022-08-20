馬3男違停卸貨區！他按喇叭提醒遭嗆「可憐開貨車」　網笑：傻傻的

▲一名貨車司機按喇叭提醒馬3駕駛違停，不料卻遭嗆「好可憐哦開貨車」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

一名網友昨（19日）下午在臉書PO出畫面，一名馬自達3（以下簡稱馬3）駕駛將車子違停在貨車裝卸區，只為了購買便當，被貨車司機按喇叭提醒後，竟拿起手機對著司機錄影，甚至在還狠嗆「好可憐哦開貨車」，讓不少網友看了後紛紛替司機抱不平，怒轟「檢舉他，自私」、「穿西裝連地上的字都不認識，好像更可憐」。

原PO在臉書「爆料公社」的文章中提到，當時他開著小貨車準備到貨車裝卸區卸貨，卻看到專用停車格上停了一輛藍色馬3，按了聲喇叭提醒後才發現駕駛到附近便當店買便當，不過對方返回車上後卻沒將車子開走，反而拿起手機錄影，聲稱是他擋到車子行徑路線，才導致車輛無法辦法離開。

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根據原PO畫面，小貨車停在馬3的左後方，而馬3前方還有一大段空位，應是可直接向前駛離，但馬3駕駛拿起手機錄影後，原PO也開始錄影，雙方就在路邊僵持不下。原PO透露，最後他結束錄影時，對方還嗆聲「好可憐哦！開貨車」，讓他頓時傻眼「現在的人都那麼囂張？」、「穿西裝不見得賺的比較多啦！」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「身為同一代的馬3車友，我真心感到丟臉」、「年輕人終究是年輕人…唉」、「司機大哥別這樣～他有可能是文盲」、「好好笑喔，做錯事情還學人家錄影，現在的人都搞不清楚狀況」、「就給他包起來 想走喔！等我下完貨」。

另外，也有網友指出，「開雙B車的，也不見得口袋裡都有錢，很多都是裝逼，很多老闆都是自己開小貨車送貨當運動，千萬別瞧不起開貨車的」、「批發市場一堆開貨車的行口老闆家裡都是雙B轎車代步的」、「都不知道開貨車的，車上的現金可能直接買他一台車」、「貨車很多都是百萬名車耶！傻傻的」。

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