　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孤單寂寞覺得「冷」是真的！研究：邊緣人的體感溫度比較低

▲失戀，孤單，恐怖情人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲研究證實，孤單寂寞時，體感溫度確實較低。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

文／漢斯．羅查．艾澤曼（Hans Rocha IJzerman）
譯者／洪慧芳
摘自／時報出版《做個有溫度的人

謝爾頓走進自家公寓的客廳，看到好友李奧納德與霍華德窩在那裡，現場氣氛緊繃。

「怎麼了？」他問道。
「霍華德今晚要睡這裡，他跟老媽吵架。」李奧納德解釋。
「你幫他倒一杯熱飲了嗎？」
李奧納德一臉不解地瞪著謝爾頓看，霍華德則是癱坐在沙發上，不發一語。
「李奧納德！這是社交禮儀，朋友鬱卒時，你應該幫他倒杯熱飲，比如熱茶之類的。」
「來杯茶確實不錯。」霍華德坦言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝爾頓是美劇《宅男行不行》（The Big Bang Theory）的主角之一，網路迷因「以熱飲安撫朋友」可能就是源自於他。不過，認為身體溫暖與精神支持是相通的人，肯定不只他一個。幾個世紀以來，詞曲家與詩人把愛與關懷跟暖心的溫度連結在一起，孤獨與背叛則令人心寒。

我們的日常用語也充滿類似的譬喻。我們以「溫暖、熱情」（warm）來形容有愛心、反應熱烈的人。我們作客時，可能獲得「熱情接待」或「冷眼對待」。波蘭人可能mówi ciepło（熱情地談論）某人；在法國，大家有時會用battre froid a quelqu’un的說法（字面意思是「冷對某人」），意思是「故意冷落某人」。

早在1946年，現代社會心理學之父阿希（Solomon Asch）的實驗就發現，描述一個人時，加入「熱情」或「冷淡」等字眼，會明顯改變別人對那個人的看法。別人可能認為你很聰明、技巧高超、很堅毅，但那不重要，重要的是你究竟是熱情還是冷漠。

阿希發現，一般人認為熱情的人是慷慨大方、善於社交、溫厚良善的。冷漠不僅表示你缺乏上述特質，大家也會覺得你展現出相反的特質：小氣、疏離、刻薄。阿希認為，冷熱之別是社會觀感的基礎。然而，科學研究經過多年才揭開一個事實：這種根本特質不是簡單的語言學或人為譬喻的產物。我們是在「生理上」，真實感受到人際關係中的「冷暖」。

現在把時間快轉到二十一世紀。2008年，研究人員在耶魯大學的宏偉建築中做了一項簡單的實驗。一位自願參與的大學生走進心理系大廳，她在那裡遇到一名女性研究助理，說要帶她去四樓的實驗室做實驗。那位助理的手上拿了很多東西：一杯咖啡、一個寫字板、兩本課本。她們兩人一起走向電梯。

在電梯裡，研究助理請那個學生暫時幫她拿著杯子，好讓她在寫字板上隨手記下一些東西。不久，電梯門打開，她們一起走了出來。那位學生不知道的是，實驗的第一部分已經結束了。一旦進入實驗室，研究人員會請她讀一段文字，那段文字是描述一個虛構的人「某甲」，某甲是聰明、熟練、勤奮、堅定、務實、謹慎的。學生的任務是針對十種性格特徵，為某甲打分數，其中五種性格特徵在語義上與「熱情」或「冷淡」有關。

這項實驗總共有41位大學生參與，他們不知道的是，研究人員已經把他們分成兩組。在電梯裡，其中一半人被要求拿著的，是從當地咖啡館買來的熱咖啡；另一半的人是拿冰咖啡。這個小差別就足以影響學生對某甲的觀感，相較於拿著冰咖啡的人，拿著熱咖啡的人明顯覺得某甲比較「熱情」。對心理學家來說，這種發現是突破性的。那表示，身體實際感受到溫暖，確實可能增加心理或社交上的溫暖印象。

▲▼熱茶示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲給寂寞、心寒的人一杯熱飲，他們確實會感覺比較好。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

這個實驗就此敞開了研究的閘門（包括我自己的研究）：研究溫度與社交性之間的關聯。如果暫時拿著一杯熱飲，就足以讓我們覺得某人比較善於交際、值得信賴，那是否也能讓我們覺得自己跟他比較親近呢？不是身體上的親近，而是心理上與社交上的親密──就像我們說「親近的朋友」或「親近的家人」那種親近？我決心找出答案。

電梯裡拿咖啡的實驗做完一年後，我和荷蘭烏特勒支大學（Utrecht University）的指導教授一起發表了我們的變化版本。我們設計了一個實驗室的研究，當實驗人員忙著在筆電上安裝問卷時，她會請參與者幫忙拿著一個杯子。半數參與者是握著裝熱茶的杯子，另一半是握著裝冰茶的杯子。無論是在電梯裡、還是在實驗室裡，讓人拿著一杯熱飲或冷飲，都會影響參與者對他人的看法。

接下來，是我們實驗的下一步。我們請參與者看一份基本的評估量表，那是畫在一張紙上的幾個簡單的文氏圖（Venn diagram）。每個文氏圖是由兩個圓圈組成。在量表的左端，兩個圓圈幾乎沒有接觸；在量表的右端，兩個圓圈幾乎完全重疊。在這兩個極端之間，兩個圓圈的重疊面積持續增加。

我們請參與者假設其中一個圓圈代表他本人，另一個圓圈代表實驗人員。我們想知道參與者畫出的兩個圓圈是否有重疊；如果有重疊，重疊比例是多少？我們已經知道，人際關係更好（更投入、更忠誠、更融洽）的人，通常會把圓圈畫得比較重疊。

在我們的實驗中，拿過熱飲的人所畫的圓圈，比拿過冷飲的人所畫的重疊更多。我們因此推論，熱飲組覺得他們自己與實驗人員的自我更融合。簡言之，他們感覺自己與實驗人員更親近了，只因為實驗人員給了他一杯熱飲，而且不用喝下肚，只要拿著就好。

究竟只是譬喻，還是生理需要？

語言的譬喻及謝爾頓所說的「社交禮儀」，讓我們常以玩笑心態來看待身體冷熱與社交冷熱之間的關係。嬰兒時期，父母照顧我們的時候，我們學到了溫度與關愛之間的關聯。之後，我們在一生中反覆地同時體驗心理與生理上的溫暖，又會持續強化這些連結。想想新生兒依偎在母親的臂彎裡，喝飽了奶，感到安全，免受風寒。

這種連結很容易就流入我們的語言與譬喻中，因此我們稱那些充滿愛心的人「古道熱腸」，稱那些冷漠的人「冷若冰霜」。後來，當我們觸摸溫暖的東西時，即使是熱騰騰的咖啡那樣平淡無奇的東西，也會喚起一些跟信任、包容、關愛有關的理性與感性聯想。把暖呼呼的杯子捧在手心裡，就像感受到慈父慈母的撫摸一樣。

在多倫多大學的一項研究中，研究人員請52名大學生玩一種名叫Cyberball的電腦遊戲──心理學家喜歡用這種遊戲來讓參與者感到孤立。這個遊戲的運作如下：研究人員告訴你，你將玩一種線上遊戲，你會和另兩名對象一起拋接一顆虛擬的球，那兩人隱身在某處的兩台電腦之後，你不認識他們，他們也不認識你。

遊戲很簡單，它沒有《魔獸世界》（World of Warcraft）的視覺效果，畫面上只是陽春的小人物在扔球。研究人員沒告訴你的是，「另兩人」其實不存在，它們是軟體的一部分；它們存在的唯一目的，只是為了讓你產生歸屬感或孤立感。如果實驗者要讓你產生孤立感，「他們」只會拋球給你一、兩次，然後就忘了你的存在；他們兩人會自己玩在一起，讓你鬱悶地盯著螢幕看。然而，如果實驗者要讓你產生歸屬感，另兩人在遊戲中會不斷向你拋球。

在多倫多大學的那個實驗裡，幾位參與者在Cyberball遊戲中遭到孤立後，研究人員請他們去做另一項據稱不相關的研究（這裡給各位一個小建議：心理學家告訴你「另一個」研究「不相關」時，絕對不要信以為真）。在這項研究中，研究人員請參與者以0到7分來評鑑食物，0分是「超想吃」，7分是「超不想吃」。他們準備的食物包括熱咖啡、熱湯、蘋果、餅乾、可樂等等，也就是說，有熱食、也有冷食，有鹹食、也有甜食。

實驗結果的分析，顯現出一個清晰的型態。在遊戲中遭到忽視而感到孤立的人，比那些經常接到球的人更喜歡熱食。然而，談到他們有多想吃對照組的食物時（例如可樂或蘋果），被忽視的參與者和被接納的參與者並沒有差異。所以，下次你覺得伴侶很疏離又突然很想喝熱茶或熱湯時，這種情況下的饑餓感可能與體溫調節比較有關，而不是跟消化系統有關；溫暖的擁抱也許更能滿足你的渴望。

孤單,女性,單身,憂鬱,哭泣。（圖／取自Pixabay）

▲參與者覺得自己和其他人不同時，會覺得周遭溫度較低。（示意圖／取自Pixabay）

你和朋友大吵一架後，如果突然想啟動恆溫器，那也很正常。多倫多大學的同一團隊做了另一個相關的實驗，他們請Cyberball遊戲的參與者估計室溫（據稱是維修人員問參與者的）。有些人猜室溫是攝氏11度，有些人猜室溫接近攝氏4十度。遭到忽視的參與者所臆測的平均溫度，比獲得接納的那群所臆測的平均溫度低。兩群人臆測的平均溫度差了近攝氏3度；遭到忽視使學生的體感更冷。

我的結果和多倫多的研究結果是一致的，我發現，參與者覺得自己和其他人不同時，會覺得周遭溫度較低；當參與者覺得自己和其他人相似時，就會覺得周遭溫度較高。當參與者讀到有關「熱情者」（即忠誠、友好、樂於助人）的描述時，也會覺得室溫較高一些。

我們需要更多線索。我和同事開始投入另一項實驗，那個實驗是這樣的：我們要求參與實驗的學生坐在狹小的隔間裡，面對著執行Cyberball遊戲的老舊電腦螢幕。每個學生把慣用手（大多是右手）放在滑鼠上，另一隻手的食指連上一條線圈，那條線圈是接上一個測量皮膚溫度的感應器。在經典的Cyberball情境中，我們隨機讓每個參與者覺得自己在遊戲中獲得接納或遭到孤立。

分析那些資料後，我們看到一個明確的型態出現了：感覺自己遭到孤立的人，手指較冷，皮膚溫度平均降了攝氏0.38度。不僅如此，在後續的研究中，我們為那些感到孤立的參與者提供了熱茶，光是握住杯子30秒，他們就感覺好多了。在溫暖了冰冷的手指後，他們表示自己沒那麼難過或在意了。

由此可見，謝爾頓的說法很有道理，但那絕對不只是「社交禮儀」而已。多倫多大學的研究和我們的研究都顯示，溫度對社交性的影響是雙向的。實體溫度會影響人們對社交冷暖的觀感，想著社交冷暖也會影響實體溫度。這種雙向性讓我們第一次意識到，社交體溫調節的意義遠不止於譬喻。社交冷暖的觀感與實體冷暖之間的關聯，至少在某種程度上一定與生物學有關。

▲▼《做個有溫度的人》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《做個有溫度的人：溫度如何影響我們的生活、行為、健康與人際關係》，作者，漢斯．羅查．艾澤曼（Hans Rocha IJzerman），格勒諾布爾大學（Université Grenoble Alpes）的社會心理學副教授，人類社交體溫調節方面的頂尖專家。「一杯熱茶能夠撫慰人心，但為何捧著溫暖的杯子會影響我們的情緒？為何我們想到善良親愛的人就感到溫暖？為何我們看見悲傷殘酷的事件會覺得心寒？觸摸與溫度是強大的人類交流方式，社交體溫有時甚至攸關生死，我們是需要彼此的動物。」

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
羅力宣布引退！丘總回應了
共軍軍演！他喊「中國要從台灣撤僑了」　下場出爐
艾成身亡　「驚喜現身開唱」！網悲：為何走後才被看見
付不出15萬！18歲少年困柬埔寨恐遭「拖後山分屍」媽求援

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本「托盤交易防疫照」6萬人朝聖：衛生習慣好大　Coser被神出

馬3男違停卸貨區！他按喇叭提醒遭嗆「可憐開貨車」　網笑：傻傻的

孤單寂寞覺得「冷」是真的！研究：邊緣人的體感溫度比較低

出版業鬼故事！作家勸讀者「猜測適可而止」：找到真相只會後悔

王浩宇再轟廖老大飲料「真心不騙超難喝」！加盟主氣炸：對人不對事

冥想般的藍色夜景　英國藝術家Nikoo Bafti的波斯細密畫風

法拉利姐講「東浦寨自己去啦」！她還原真相　網笑翻：超心虛

最強外送！雪霸油婆蘭山屋動工　直升機吊掛挖土機上雪山畫面曝

明天5縣市酷熱最高溫飆破38度　熱帶系統發展「轉彎」！最新路徑曝

搭台鐵遇阿姨大聲說話　她拿手機「做1事」！列車長出現救全場

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

男想追夢！友無條件支持　聽借100萬打槍：有條件了

吳磊趙露思「隔空牽起少商弦」　見疑商虐心...同款哭哭表情包

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

開進地下室突猛撞牆壁　車頭變形！駕駛送醫亡

《換乘戀愛2》傲嬌直男超嘴硬　當眾說前女友「狗很醜」...主持人笑翻！

日本「托盤交易防疫照」6萬人朝聖：衛生習慣好大　Coser被神出

馬3男違停卸貨區！他按喇叭提醒遭嗆「可憐開貨車」　網笑：傻傻的

孤單寂寞覺得「冷」是真的！研究：邊緣人的體感溫度比較低

出版業鬼故事！作家勸讀者「猜測適可而止」：找到真相只會後悔

王浩宇再轟廖老大飲料「真心不騙超難喝」！加盟主氣炸：對人不對事

冥想般的藍色夜景　英國藝術家Nikoo Bafti的波斯細密畫風

法拉利姐講「東浦寨自己去啦」！她還原真相　網笑翻：超心虛

最強外送！雪霸油婆蘭山屋動工　直升機吊掛挖土機上雪山畫面曝

明天5縣市酷熱最高溫飆破38度　熱帶系統發展「轉彎」！最新路徑曝

搭台鐵遇阿姨大聲說話　她拿手機「做1事」！列車長出現救全場

姆巴佩搶罰點球還撞梅西？　魯尼痛批：沒看過這麼自私的人

美宣布：對烏克蘭新增「海馬士飛彈」等7.75億美元軍援

美股開盤走低　道指挫跌300點

台灣旅客持落地簽訪泰國　10月起延長為30天

俄國拒在烏克蘭設「非軍事區」　基輔矢言收復1991年疆土

日本「托盤交易防疫照」6萬人朝聖：衛生習慣好大　Coser被神出

公園驚見鱷魚「拖浮屍」游過目擊者瘋傳　25歲男游幾分鐘慘死

布朗尼霸氣封阻！　被讚「重現詹皇賞伊古達拉追魂鍋」

馬3男違停卸貨區！他按喇叭提醒遭嗆「可憐開貨車」　網笑：傻傻的

唐西奇勾射美技成焦點　庫班透露他在「練新招」

《披荊斬棘2》官宣！台灣7男星參戰　黃義達回歸…和潘瑋柏、任賢齊飆歌

生活熱門新聞

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

王浩宇再砲廖老大飲料！加盟主回應了

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

違反中介法最高罰1千萬！網不滿狂刷14字

Bump曝「砸200萬」救人　無奈沒救出的很多

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

法拉利姐講「東浦寨」還原真相　網笑翻：超心虛

H奶女友解開浴巾「傻見水母狂漂」　男友尷尬笑

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

柬埔寨詐騙「為何盯上台人？」他曝：擁有天生1技能

柬埔寨詐騙討240萬贖金！勇媽救兒過程曝

雨區擴大！8縣市大雨特報　小心雷擊強陣風

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

下面痛到掰咖！醫一戳猛噴30c.c.膿漿　她：男友喜歡用嘴

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

王浩宇再砲廖老大飲料！加盟主回應了

創作曲沒人要！艾成生前「嘶吼自己唱」片段曝

18歲少年困柬埔寨！媽付不出15萬贖金恐分屍

狠男吃住睡都靠死者　又和他女友曖昧

共軍軍演！他喊「中國要從台撤僑了」下場出爐

刺死室友口角　嫌驚嚇過度講不出話

彰化奇景！防火巷13年進化史　網友驚：從空橋變成倉庫　

台男慘遭凌虐家屬悲：像老了30歲

女曾在台積電上班　自願詐騙仍遭賣

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

線上搶訂「手搖飲買1送1」爽喝8天

愛莉莎莎赴泰國被偷「損失13萬」！曝超昂貴成本

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

更多

最夯影音

更多
黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！
余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面