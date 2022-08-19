手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了：我千人操萬人騎

▲李女被男友發現賣淫、包養的紀錄。（圖／翻攝網易新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸雲南財經大學會計學院一名三年級李姓女學生，與男友透過網路結識後相戀，交往半年期間也回家見過父母，每月接受男友1500元人民幣（約新台幣6600元）的零用錢。沒想到，男友在李女的手機發現大量裸照，這才知道女友賣淫且找乾爹包養。

據《網易新聞》報導，李女長相清秀、皮膚白皙，自稱家境很窮，跟男友交往半年後就見家長，還收下對方貴重的見面禮。由於李女每月開銷要7000、8000元人民幣（約3萬至3.5萬元新台幣），因此常跟男友討要零用錢。

▲▼李女對話截圖。（圖／翻攝網易新聞）



李女男友無意間看到李女的手機，發現內有大量的裸照及裸聊紀錄，且女友還給乾爹包養，讓他看完後氣炸，立刻公布所有的對話紀錄。據悉，李女長期在外找包養的乾爹，甚至接受多人運動，和至少兩位數的男性維持不正當的金錢關係，也會出售自己的內衣褲賺錢。

對話顯示，李女除了被包養之外，還會跟同校的學生以每次1700元人民幣（約7500元新台幣）的價格賣淫，為了避免遇到熟人，還會先詢問對方的科系，且強調會提前一周吃避孕藥；此外，李女還提供校外人士5000元人民幣（約2.2萬元新台幣）加上化妝品就可以包月，熟客可以直接到她家發生關係，聽到乾爹開賓士，立刻答應叫對方「爸爸」。

▲▼李女最後在校內多人的群組內回應。（圖／翻攝網易新聞）



李女吸金功力一流，除了跟乾爹討要包月費、化妝品之外，還會以貓生病要動手術來要錢，最後就談到見面的時。事情曝光後，李女直接在學校的群組內出面回應，「我就是千人操萬人騎的雞，可以了吧？我髒得很」。

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