命女菜鳥躺床扮往生者　禮儀師誆「教穿壽衣」...性侵得逞

▲高雄一名禮儀師要女學員躺在床上扮往生者，卻趁機指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名禮儀師的男子，藉口教導新進菜鳥女員工替往生者穿壽衣，兩人輪流當往生者，卻趁機摸胸、指侵得逞，男子雖然辯護人稱兩人當時已有曖昧，若有發生也算合意，但女子案發後出現創傷後壓力反應，法官認定性侵犯行明確，依強制性交罪將禮儀師判刑3年10月。

判決指出，男子阿成（化名）為一家知名喪葬公司的禮儀師，2019年5月7日女子琳琳到該公司任職，並由阿成負責指導。同年7月2日晚間10時許，阿成藉口教導琳琳如何替往生者穿衣服，帶琳琳到男生專用的值班室進行模擬。

過程中，兩人輪流扮演往生者由另一人為其穿壽衣，輪到琳琳擔任往生者躺在床上後，阿成竟用手強行撫摸其胸部、下體，不顧琳琳反對下指侵得逞。

審理時阿成否認犯行，強調當時是他先躺在床上扮演往生者讓琳琳練習，並無性侵行為；辯護人則稱，琳琳對於誰先扮演往生者及撫摸順序的說詞前後反覆，加上雙方已有曖昧情愫，縱使有親密接觸，也是在琳琳同意下進行。

法官認為，雖然琳琳對於案發過程略有歧異，但在證述重要情節等大抵一致，未有明顯偏差，且琳琳前男友表示，兩人分手後已經久未聯繫，琳琳卻在案發10日後突然打電話來談及自己遭性侵一事，感覺出來情緒不穩定。

法官也提到，就算有證人證明兩人的確有曖昧情愫，也無法憑此反推琳琳於案發時有同意性交。審酌阿成始終否認犯行且仍未與琳琳和解，依強制性交罪處3年10月。

另外，針對琳琳控訴阿成曾在停車場、陽台、餐廳結帳時分別有3次的強制猥褻罪嫌，法院認為不能僅依琳琳片面指證定罪，將這部分判決無罪。