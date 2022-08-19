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社會 社會焦點 保障人權

命女菜鳥躺床扮往生者　禮儀師誆「教穿壽衣」...性侵得逞

▲桃園市八德區某修車廠顧姓負責人去年連續對女性友人在酒品內摻入「生命之水」灌醉再藉機性侵，遭桃檢聲押獲准，最近聲請撤銷羈押遭地院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄一名禮儀師要女學員躺在床上扮往生者，卻趁機指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名禮儀師的男子，藉口教導新進菜鳥女員工替往生者穿壽衣，兩人輪流當往生者，卻趁機摸胸、指侵得逞，男子雖然辯護人稱兩人當時已有曖昧，若有發生也算合意，但女子案發後出現創傷後壓力反應，法官認定性侵犯行明確，依強制性交罪將禮儀師判刑3年10月。

判決指出，男子阿成（化名）為一家知名喪葬公司的禮儀師，2019年5月7日女子琳琳到該公司任職，並由阿成負責指導。同年7月2日晚間10時許，阿成藉口教導琳琳如何替往生者穿衣服，帶琳琳到男生專用的值班室進行模擬。

過程中，兩人輪流扮演往生者由另一人為其穿壽衣，輪到琳琳擔任往生者躺在床上後，阿成竟用手強行撫摸其胸部、下體，不顧琳琳反對下指侵得逞。

審理時阿成否認犯行，強調當時是他先躺在床上扮演往生者讓琳琳練習，並無性侵行為；辯護人則稱，琳琳對於誰先扮演往生者及撫摸順序的說詞前後反覆，加上雙方已有曖昧情愫，縱使有親密接觸，也是在琳琳同意下進行。

法官認為，雖然琳琳對於案發過程略有歧異，但在證述重要情節等大抵一致，未有明顯偏差，且琳琳前男友表示，兩人分手後已經久未聯繫，琳琳卻在案發10日後突然打電話來談及自己遭性侵一事，感覺出來情緒不穩定。

法官也提到，就算有證人證明兩人的確有曖昧情愫，也無法憑此反推琳琳於案發時有同意性交。審酌阿成始終否認犯行且仍未與琳琳和解，依強制性交罪處3年10月。

另外，針對琳琳控訴阿成曾在停車場、陽台、餐廳結帳時分別有3次的強制猥褻罪嫌，法院認為不能僅依琳琳片面指證定罪，將這部分判決無罪。

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