華人爸媽生出混血娃傻眼了　遺傳學博士舉《花系列》女星說話了

▲傻眼！華人爸媽生出大眼混血娃，遺傳學博士說話了。（圖／免費圖庫pixabay）



記者游瓊華／台中報導

大陸日前傳出有對夫妻生下1名像混血兒寶寶，孩子的爸以為太太紅杏出牆，但到3家醫院做親子鑑定都沒問題，一查才知原來女方未曾謀面的生父是個外國人。台中茂盛醫院遺傳學專家李月君表示，這是「隔代遺傳」所致，就像是曾經紅極一時的《花系列》女星席曼寧，承襲六代之前的荷蘭血統。

李月君表示，「隔代遺傳」端看小孩從父母方取得的基因，哪方顯性表徵較強而定，也就是如果小孩遺傳自外公的基因顯性表徵較強，外表就會比較像外公。若從外觀而論，會誤解孩子媽的清白，甚至造成家庭失和。

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▲茂盛醫院不孕科醫師李俊逸也提醒並非所有藍眼珠都是混血兒，也可能是遺傳性疾病導致。（圖／茂盛醫院提供）



不過，也有遺傳疾病讓人的眼珠看起來是藍色的，係因基因突變造成的罕見遺傳疾病「瓦登伯格氏症候群」。茂盛醫院不孕科醫師李俊逸指出，「瓦登伯格氏症候群」是基因突變造成虹膜缺乏色素所形成的，患者除了藍眼珠以外，髮色會比較淡，甚至在額頭前的一撮頭髮會是灰色或白色的，嚴重者會發生耳聾、容易便秘、巨腸症等病症，提醒夫妻可做「胚胎著床前基因診斷」就能生下健康寶寶。