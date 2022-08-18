姊弟戀掰了！男闖屋掐臉硬上...她唇語說2字機智房東秒報警

▲北市黃姓男子不滿被分手，闖入前女友家脫褲性侵得逞。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市黃姓男子不滿被分手，竟趁前女友小文（化名）倒垃圾沒關大門偷潛入，更暴力脫褲硬上得逞。小文被蹂躪完後，剛好房東進來，她以手勢、唇語求救，警方火速到達現場處理。隔月跟蹤騷擾防制法上路，黃男藐視法令再度闖入，讓小文決定提告跟騷法，警方到場依現行犯將黃逮捕，院方裁定收押。士林地檢署偵結，依加重強制性交罪提起公訴。

起訴指出，29歲黃姓男子與39歲前女友今年5月分手，小文另結新歡，黃男心生不滿，竟趁今年5月12日晚間7時許，跑到小文租屋處，見小文外出倒垃圾忘記關大門偷闖入。小文返家後，立刻遭黃男突襲，下巴、臉頰當場被掐住，接著被強脫褲性侵得逞。

所幸，林姓房東因與小文有約，案發後也到該套房，他見小文神情有異，心想不對勁，此時小文以手勢並用唇語說「報警」，機靈的房東立刻看出意思，拿起手機報警。警方當場後，小文也立刻對黃男提告。

跟蹤騷擾防制法6月1日上路，黃男仍持續騷擾小文，6月6日又到小文家門口等待，又想再度闖入，甚至當場以死相逼，小文嚇壞立刻跑到外面，黃男追上後，2人就在大街上拉扯，所幸路人見狀上前阻止，隨後小文也到派出所報案，提告跟騷法等。

深愛小文的黃男仍不死心，幾日後又跑到小文家破壞門鎖，持刀躲進衣櫃，小文與其新歡回到家當場嚇壞，立刻報警求助；警方到場後，依現行犯逮捕黃男。

警方認黃男涉性侵又侵入住宅欲偷東西，全案依侵入住宅、恐嚇、跟騷等罪嫌，移送士林地檢署偵辦，並建請羈押，檢方複訊後向法院聲押獲准。

黃男向檢方辯稱，自己有權進入小文租處，也坦承性侵犯行，檢方根據警方到場密錄器、小文傷勢診斷證明、陰道採檢出與黃男相符DNA等，依侵入住宅強制性交罪，將他提起公訴。