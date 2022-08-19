轟Bump「醜噁男憑什麼罵外交部」　她被掀民進黨背景秒刪文

▲薛舜文刪除砲轟Bump的貼文。（圖／翻攝自薛舜文臉書、Bump ig）



記者崔子柔／綜合報導

社運人士薛舜文在臉書有超過1.9萬人追蹤，她17日晚間發文批YouTuber「好棒Bump」，內容提及「外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部」等，事後網友發現，民進黨網路社群中心的政務副主任正好名為薛舜文，便到貼文下瘋狂洗版，目前薛舜文已將該則貼文刪除。

Bump日前親自到柬埔寨救援被詐騙的台人，並發布影片勸導國人避免再受騙，外交部卻批其行為是「以訛傳訛」，直到昨日才改口稱感謝各界協助。

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薛舜文17日則發文轟Bump說，「他對正義的理解好淺薄低能，學歷應該是社會大學吧，這人百分之一千的就是噁男」，「我就問外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部？吳釗燮光憑一個膝蓋骨，對台灣的貢獻都比他多」，該言論讓不少網友反彈，認為應該就事論事。

▲民進黨網路社群中心政務副主任就是薛舜文。（圖／翻攝自PTT）



一名網友17日晚間在PTT發文指出，他發現民進黨網路社群中心政務副主任正好名為薛舜文，鄉民紛紛在該文章留言表示，「綠共側翼仔意外嗎？黨沒做為，把做事情的抹黑就對了」、「做好事被側翼弄，以後沒人做好事了」、「看來就事論事對DPP真的很難」，目前薛舜文則已將砲轟Bump的PO文刪除。

▼薛舜文原文。（圖／翻攝薛舜文臉書）

