兒被騙去柬埔寨簽1年「賣身契」　母淚訴：曾嘗試跳樓逃跑

記者黃翊婷／綜合報導

柬埔寨詐騙案件持續延燒，一名獲救的段姓青年在統促黨主席張安樂等人的協助下，於18日搭機平安返台。段母淚訴，兒子7月初說要去柬埔寨工作3個月，底薪3萬元，還包吃包住，工作內容是機房修繕，沒想到抵達第2天就傳來求救訊息，若不同意重簽契約把工作時間改為1年，就會遭到電擊棒凌虐，兒子只做1週就受不了，一度跳樓逃跑。

▲吳斯懷等3名立委護送柬埔寨詐騙受害人返台。（圖／記者邱顯燁攝）

隨著越來越多柬埔寨詐騙案件受害人出面還原受騙過程，該如何救回受困於柬埔寨的國人，也成為政府目前急需解決的問題之一。前刑事警官高仁和日前在電視節目上直言，張安樂曾介入救援，透過綽號「文哥」與「麒哥」等人的幫忙，成功救出20多位台灣人；但刑事局15日發表新聞稿，「認定統促黨和竹聯幫東堂扮演黑白臉、兼具神鬼兩角色的幫派組織」，讓張安樂氣得決定前往台北地檢署，按鈴控告內政部長徐國勇、刑事局妨害名譽、瀆職等罪。

當時，還有一名化名安安的男子向媒體表示，他就是張安樂從柬埔寨救回來的詐騙受害人，因為疫情關係，工作不穩定，透過朋友介紹前往柬埔寨做打字工作，月薪5萬元、月休8天，但是一下飛機，他就被帶到西港不知名的園區，主管直接說他們是做詐騙的，而且要做滿1年才能離開，宿舍像當兵一樣是上下舖的，每天工作長達16、17個鐘頭，「如果我們沒有做好，就電擊棒伺候，或者關小黑屋4、5天不讓吃飯」。

根據《聯合新聞網》報導，一名家住新北市的段姓男子（單親，母親為高中老師）也是透過張安樂協助，成功從柬埔寨脫身，並於18日搭機返台；段母泣訴，兒子說要去柬埔寨做機房修繕，預計工作3個月，底薪3萬元，包吃包住還有獎金，結果抵達第2天就傳來求救訊息，這才知道落入詐騙陷阱，對方還逼迫重簽1年「賣身契」，如果不從就會用電擊棒凌虐，兒子只做1週就受不了，還因為業績沒做滿，差點被當「豬仔」賣掉，雖然曾嘗試跳樓逃跑，但整個園區都被監控，根本逃不了，最後是找上張安樂幫忙，透過潮州人「李哥」、柬埔寨西港省秘書長張松華等人的協助，才成功脫困。

▼▲柬埔寨人蛇2男1女被押返桃機。（圖／刑事局提供）

除了上述案例之外，國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨救人，18日返抵國門，並帶回一名被賣到柬埔寨的19歲台籍青年。據了解，這名受害青年和另一名同學8月初瞞著家人說要去台中當保全，「工作輕鬆，又可以領高薪」，家人不疑有他，放心讓他離家；大約10天之後，他以LINE打給家人，向家人表明人在柬埔寨，行動被控制，不時遭到毆打，度日如年，生活很苦，請家人想辦法救他回來。

由於家人無法直接打LINE和受害青年聯絡，而他主動打回來幾乎都在傍晚時刻，讓家人相當擔心，只好聯絡住在台北的親友協助，透過管道找上吳斯懷等3位立委協助，最終成功將人救回。

雖然受害青年平安返回台灣，但和他搭同一班機到柬埔寨的同學則下落不明。警方已向受害人了解當初招攬他們到柬埔寨的過程，希望能找出在台灣的幕後黑手，瓦解該集團，避免再有人受害，同時也期盼有機會救回其他受困於柬埔寨的國人。