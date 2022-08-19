　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兒被騙去柬埔寨簽1年「賣身契」　母淚訴：曾嘗試跳樓逃跑

記者黃翊婷／綜合報導

柬埔寨詐騙案件持續延燒，一名獲救的段姓青年在統促黨主席張安樂等人的協助下，於18日搭機平安返台。段母淚訴，兒子7月初說要去柬埔寨工作3個月，底薪3萬元，還包吃包住，工作內容是機房修繕，沒想到抵達第2天就傳來求救訊息，若不同意重簽契約把工作時間改為1年，就會遭到電擊棒凌虐，兒子只做1週就受不了，一度跳樓逃跑。

▲▼鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

▲吳斯懷等3名立委護送柬埔寨詐騙受害人返台。（圖／記者邱顯燁攝）

隨著越來越多柬埔寨詐騙案件受害人出面還原受騙過程，該如何救回受困於柬埔寨的國人，也成為政府目前急需解決的問題之一。前刑事警官高仁和日前在電視節目上直言，張安樂曾介入救援，透過綽號「文哥」與「麒哥」等人的幫忙，成功救出20多位台灣人；但刑事局15日發表新聞稿，「認定統促黨和竹聯幫東堂扮演黑白臉、兼具神鬼兩角色的幫派組織」，讓張安樂氣得決定前往台北地檢署，按鈴控告內政部長徐國勇、刑事局妨害名譽、瀆職等罪。

當時，還有一名化名安安的男子向媒體表示，他就是張安樂從柬埔寨救回來的詐騙受害人，因為疫情關係，工作不穩定，透過朋友介紹前往柬埔寨做打字工作，月薪5萬元、月休8天，但是一下飛機，他就被帶到西港不知名的園區，主管直接說他們是做詐騙的，而且要做滿1年才能離開，宿舍像當兵一樣是上下舖的，每天工作長達16、17個鐘頭，「如果我們沒有做好，就電擊棒伺候，或者關小黑屋4、5天不讓吃飯」。

根據《聯合新聞網》報導，一名家住新北市的段姓男子（單親，母親為高中老師）也是透過張安樂協助，成功從柬埔寨脫身，並於18日搭機返台；段母泣訴，兒子說要去柬埔寨做機房修繕，預計工作3個月，底薪3萬元，包吃包住還有獎金，結果抵達第2天就傳來求救訊息，這才知道落入詐騙陷阱，對方還逼迫重簽1年「賣身契」，如果不從就會用電擊棒凌虐，兒子只做1週就受不了，還因為業績沒做滿，差點被當「豬仔」賣掉，雖然曾嘗試跳樓逃跑，但整個園區都被監控，根本逃不了，最後是找上張安樂幫忙，透過潮州人「李哥」、柬埔寨西港省秘書長張松華等人的協助，才成功脫困。

▲▼▲▼柬埔寨人蛇2男1女押返桃機。（圖／刑事局提供）

▼▲柬埔寨人蛇2男1女被押返桃機。（圖／刑事局提供）

▲▼▲▼柬埔寨人蛇2男1女押返桃機。（圖／刑事局提供）

除了上述案例之外，國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨救人，18日返抵國門，並帶回一名被賣到柬埔寨的19歲台籍青年。據了解，這名受害青年和另一名同學8月初瞞著家人說要去台中當保全，「工作輕鬆，又可以領高薪」，家人不疑有他，放心讓他離家；大約10天之後，他以LINE打給家人，向家人表明人在柬埔寨，行動被控制，不時遭到毆打，度日如年，生活很苦，請家人想辦法救他回來。

由於家人無法直接打LINE和受害青年聯絡，而他主動打回來幾乎都在傍晚時刻，讓家人相當擔心，只好聯絡住在台北的親友協助，透過管道找上吳斯懷等3位立委協助，最終成功將人救回。

雖然受害青年平安返回台灣，但和他搭同一班機到柬埔寨的同學則下落不明。警方已向受害人了解當初招攬他們到柬埔寨的過程，希望能找出在台灣的幕後黑手，瓦解該集團，避免再有人受害，同時也期盼有機會救回其他受困於柬埔寨的國人。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
快訊／坑殺勞動基金貪2.7億　前勞動部貪官游迺文重判9年
「60豬仔」破門竄出跳河逃命！　恐怖暴動畫面曝
男女警開擴音「戲弄拐杖阿公」！　各遭記過處分
2女手持「飛金邊單程機票」！航警苦勸…起飛前一刻想通了
擬「一人確診停課3天」！　中小學最新停課方案曝
國軍「近距離」監控054A型共艦！　第一線畫面首曝光
達人曝2檔ETF「除息後便宜買」　比官股銀更誘人
都是青春裡的人！　王心凌合體「2台灣男神」網暴動：是神仙組合
「台版藍可兒」電梯脫衣鞋消失　14年後現場曝！住戶：去另個時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

官商勾結炒股坑殺勞動基金　前勞動部貪官游迺文貪污重判9年

直擊！打工淪「豬仔」　柬埔寨金邊現況曝：幾乎看不到台灣人

2女手持「飛金邊單程機票」！航警攔截苦勸…起飛前一刻想通了

稍息立正唱軍歌！擴音器戲弄枴杖阿伯　苗栗2荒唐警記過1次

2大學生專情塗鴉「拿店面鐵門試手」　鄰居傻眼檢舉...最高罰6千

藍委救回19歲男幕後人蛇現形！竟是高中同學操盤　還有1人失聯

林秉樞精神鑑定狂言要當「政界教父」　自爆常劈腿有不固定性伴侶

女女配偶被騙赴柬「做到流產仍要上工」　還被逼提水桶半蹲

捷運驚見持槍狂徒！還在西門町逛大街　路人嚇壞急報警抓人

兒被騙去柬埔寨簽1年「賣身契」　母淚訴：曾嘗試跳樓逃跑

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

《披荊斬棘2》官宣！台灣7男星參戰　黃義達回歸…和潘瑋柏、任賢齊飆歌

官商勾結炒股坑殺勞動基金　前勞動部貪官游迺文貪污重判9年

直擊！打工淪「豬仔」　柬埔寨金邊現況曝：幾乎看不到台灣人

2女手持「飛金邊單程機票」！航警攔截苦勸…起飛前一刻想通了

稍息立正唱軍歌！擴音器戲弄枴杖阿伯　苗栗2荒唐警記過1次

2大學生專情塗鴉「拿店面鐵門試手」　鄰居傻眼檢舉...最高罰6千

藍委救回19歲男幕後人蛇現形！竟是高中同學操盤　還有1人失聯

林秉樞精神鑑定狂言要當「政界教父」　自爆常劈腿有不固定性伴侶

女女配偶被騙赴柬「做到流產仍要上工」　還被逼提水桶半蹲

捷運驚見持槍狂徒！還在西門町逛大街　路人嚇壞急報警抓人

兒被騙去柬埔寨簽1年「賣身契」　母淚訴：曾嘗試跳樓逃跑

「反政府的鄉民在想什麼？」醫1比喻挺外交部：找網紅是病急亂投醫

等換心臟1年多「男子到院發黑猝死」　醫曝救命過程：他活過來了

官商勾結炒股坑殺勞動基金　前勞動部貪官游迺文貪污重判9年

台南市全方位攔阻海外求職詐騙　全力打擊柬埔寨人蛇

港人遭詐困緬甸園區：「豬仔」生涯4個月「命在營內連螞蟻都不如」

奧迪「東部首座快充站」啟用　直流180kW、車主還有7折優惠

子瑜「中空裝躺沙發」誘人腰臀線畢露！志效邪惡視角公開新造型

藍委柬埔寨救人「被搶業績」　王浩宇2點怒嗆：硬帶闖關太離譜

小室哲哉63歲近照曝光…網驚「以為是女星」！　3年前不倫戀毀形象

8／23、24兩天限定！北歐柴火餐酒館竟然賣日式拉麵　套餐售價680元

短腿貓躺下睜大眼撒嬌 主人讀書中被要求陪玩

社會熱門新聞

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

台男赴柬埔寨遭退貨！雙腳被被痛打潰爛

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

大二女被騙「過年回家」母聽完淚崩

男大生砸24000嫖妓用3千打槍　結果GG

回敬酒沒禮貌　21歲男一刀殺了他

現任校長爆性侵！台中房思琪父後悔

台南某私校一聲巨響！高三生玩模型手榴彈氣爆出包

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

詐騙集團想幫員工減肥！減重團隊回4字超嗆

新北破獲3人蛇集團　都是為了錢

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

E奶女蛇頭高清照曝！手機動態訊息超諷刺

更多熱門

相關新聞

公佈外館零救援證據！Bump：政府挖我過去帶風向

公佈外館零救援證據！Bump：政府挖我過去帶風向

YouTuber「好棒Bump」到柬埔寨救回被詐騙的台灣人，並發布影片進行勸導，外交部先前卻批他是「以訛傳訛」，直到昨日才改口說感謝各界協助。Bump昨晚則邀請獲救的林姓男子說明，證實外館知情但零作為，甚至要他自己想辦法。

台灣代購也是柬埔寨詐騙　2女淪豬仔

台灣代購也是柬埔寨詐騙　2女淪豬仔

才說「勿以訛傳訛」　外交部轉彎：感謝Bump熱心救援

才說「勿以訛傳訛」　外交部轉彎：感謝Bump熱心救援

台男赴柬埔寨遭退貨！雙腳被被痛打潰爛

台男赴柬埔寨遭退貨！雙腳被被痛打潰爛

詐騙集團想幫員工減肥！減重團隊回4字超嗆

詐騙集團想幫員工減肥！減重團隊回4字超嗆

關鍵字：

柬埔寨張安樂

讀者迴響

熱門新聞

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

艾成母昔親筆信曝　挺身為王瞳擋槍

守候余苑綺！余祥銓晚間「又趕回醫院」　女友一路陪同

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程

台男赴柬埔寨遭退貨！雙腳被被痛打潰爛

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

他開雪山隧道！洞口前「疏忽1規定」慘噴3000元

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面