「我超愛阿公」T恤有夠好認　天兵男偷竊又肇逃...火速被逮

▲蔡男駕駛偷來的黑色自小客車因駕駛技術不佳在路口追撞前車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

慣竊46歲蔡姓男子22日晚偷車、電線、五金後，因駕駛技術不佳在路口發生車禍後肇事逃逸，因他身上穿著印有顯眼字樣(我超愛阿公)的T恤，員警透過民眾舉報迅速在網咖店內將他查獲，全案依法移送偵辦。

▲蔡男身著印有顯眼字樣(我超愛阿公)的T恤為警方迅速逮捕。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所昨晚20時30分許，接獲一名自小客駕駛報案，指稱在桃園區寶山街與民有三街口遭後方車輛追撞，對方竟然肇事逃逸。

員警吳哲輝獲報立即趕到現場，事故部分由桃園交通中隊接手處理，他則依據報案人提供之車號沿路追查，現該輛肇事黑色自小客逆向停在肇事現場相隔約1百公尺處，車上卻不見駕駛蹤影，員警向附近民眾查詢，他們指引該駕駛躲進一旁的網咖店，身上穿著印有「我超愛阿公」字樣的T恤。

▲▼警方從贓車上起出電線、工具組、五金材料等贓物。（圖／桃園警分局提供）

員警根據T恤特徵馬上辨認出該蔡姓男子，向其詢問時，他表示因為前車駕駛喝醉了才撞他，又說會賠錢，回答顛三倒四，有意迴避問題。警方查出，蔡男剛由附近某公司竊取12綑電線、工具組、五金材料等物品後，因駕駛技術不佳，在路口撞上前車後馬上逃逸，後來又把車丟路旁躲進網咖，最終還是被警察逮到。