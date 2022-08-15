娘家贊助764萬買房！港女「離婚要討房」卻敗了…前夫喊：是贈與

▲港女小君嫁來台灣，婚前娘家出資200萬港幣（當時換算約為764萬台幣）買房，離婚後卻討不回房子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

香港籍的小君（化名）2011年嫁到台灣，10年後與丈夫離婚。小君離婚後要求前夫返還房屋，強調婚前購屋的764萬餘元房款是母親支出的，只是當時因為她還沒取得台灣身分證，才會「借名登記」在前夫名下。對此，小君前夫則稱，這筆錢是前岳母贈與的，雙方對簿公堂，日前法院判決出爐！

來自香港的小君主張，與前夫在2011年結婚，2021年底經調解後離婚，婚前母親用贈與的名義匯款港幣200萬元（當時換算台幣應為764萬2千元）到前夫的帳戶，讓夫妻倆買房，由於當時她尚未取得台灣身分證，僅有居留證，在購買房地產上有許多限制，所以房產借名登記在前夫名下。

小君指出，自己的學歷為香港中七（A level）畢業，當時職業為整復師，而前夫為保全人員，依照前夫當時的資力根本不可能購買當時價值約764萬元的房地，且母親也已否認贈與前夫200萬元港幣的事情，前夫也無法對此提出說明，強調房子完全是由自己出資購得，並非由前夫購得，依照經驗法則跟交易習慣，足以認定她才是房屋真正的所有人。

▲小君離婚後強調自己才是房屋的所有人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

小君前夫則否認房屋是借名登記，表示前妻早在2015年取得我國國籍，如果小君真的是屋主的話，應該在取得國籍後，表明要終止借名登記。另外，針對小君稱是怕被課贈與稅70萬元，所以才沒有急著變更所有權人的說法，小君前夫指出，依相關法律來看，如果2015年間辦理贈與過戶，夫妻間根本不需要繳稅，且歷年來的地價稅都是他在繳，足以證明自己是房屋的所有權人。他強調，這筆購屋的款項是前丈母娘所贈與的。

法院勘驗小君提出的母親聲明書發現，雖然內文否認有將200萬港幣贈與前女婿，文中強調是為了祝福女兒婚姻幸福，才贈與200萬港幣給女兒，供結婚買房用途，文末也有簽章，但台北經濟文化辦事處的文件證明有於附註記載，「僅證明簽章屬實，文件內容不在證明之列」，因此只能證明，這份聲明是由小君母親親自簽章，內容部分不是證明的範圍，無法作為借名關係存在的證據。

法院指出，不能因為小君母親有匯款就說雙方有借名關係存在，如果真的像小君說的一樣，是為了避開外國人購屋限制，小君母親大可以直接匯款給小君，再由小君與前夫簽立借名登記契約，以「小君出資，小君前夫出名」方式購買房屋，這樣才符合一般日常的經驗法則，最後判小君敗訴，全案仍可上訴。