高醫槍擊案逮人...她直播夜市跳舞　柯志恩：政治人物要講誠信

▲李雨蓁轟柯志恩高醫槍擊案4小時逮人一句感謝都沒。（圖／翻攝李雨蓁臉書）



記者許展溢／高雄報導

高醫候診區昨天殺生行刑式槍擊案，56歲王姓男子頭部、右胸中彈身亡，國民黨高雄市長候選人柯志恩狠酸市長陳其邁，自豪高雄改善槍擊比例六都第一，就發生槍擊案，對此，台灣基進鳳山市議員參選人李雨蓁和民進黨高雄市議員參選人都批，警方4小內迅速逮捕破案，柯卻連一句肯定感謝都不願開口、幸災樂禍。

面對質疑，柯回應，支持基層警察，只是要追究為何高雄槍枝氾濫。

柯志恩17日晚間到高雄六合夜市直播吃美食，她說，直播在線人數破1000人就尬舞，結果真的破千，當場熱舞狂扭1分半鐘，工作人員更直呼，「小編全部都瘋狂了」，此舉立即遭不同陣營政治人物質疑。



李雨蓁說，高醫槍擊案發生後，柯志恩立刻錄影嘲諷高雄治安，在嫌犯持有槍枝的狀況下，警方在4小時後迅速逮捕破案，但柯志恩連一句肯定警方辛勞的感謝都不願意開口，晚上轉身就到六合夜市直播跳舞，只想不斷消費高雄蹭新聞熱度。

李雨蓁強調：「柯晚上還到六合夜市直播了1小時20分鐘，過程中不斷提及直播人數有多高多厲害，甚至直接開始跳舞，卻依然不願意對第一線的警察同仁表示肯定，柯志恩嘴巴上說自己不是過客，但如果真的是歸人，就會嚴肅面對警察弟兄的努力。」

▲柯志恩說，昨天直播承諾觀看人數破千就跳舞。（圖／翻攝柯志恩直播影片）



蘇致榮認為，案發4小時後火速落網，柯志恩卻自錄影片酸陳其邁喜歡強調大建設、大投資，但人民要的是小安全、小幸福、小心安，而後更在臉書發文怒批陳其邁失職，讓人看不出柯要參選高雄市長的格局，且槍擊案跟大建設、大投資的關聯是什麼？把兩個不同議題相提並論，真的無法理解柯志恩的心態是什麼？

針對在六合夜市跳舞被質疑，柯志恩回應：「昨天參觀完義民廟完後，就跟團隊找一個喜歡的六合夜市，小編就做直播，是非常愉快的場合，大家開始講若直播人數超過千人就跳舞，政治人物講究誠信，因此就要跳舞，必須實現，這是一個小插曲。」

對於挨轟幸災樂禍，柯志恩表示，當你對每個人講的事情都是用扭曲的角度來看，本身層次什麼事情的結論就是扭曲的，必須要強調要感謝基層警察在這麼快的時間破案，但很多人要問的，為什麼槍枝這麼氾濫，讓人民心安這是基本的責任跟角色。