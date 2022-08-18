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提高體溫可以改善憂鬱症！研究證實：低潮喝熱茶真的會「心暖」

▲▼熱茶,茶。（示意圖／CFP）

▲心情低落時，喝熱茶、捧著溫暖的杯子，真的能改善情緒。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

一杯熱茶真的能夠撫慰人心！一名研究「人類社交體溫調節」的專家提到，光是捧著溫暖的杯子就能影響人的情緒；很多人常形容貼心又溫暖的人是「暖男、暖女」，這也不是沒有原因。根據研究，當我們覺得自己與他人有隔閡、感到寂寞時，確實會「覺得冷」，感覺周遭溫度較低；而提高體溫竟然也對改善憂鬱症有幫助。

漢斯．羅查．艾澤曼（Hans Rocha IJzerman）是格勒諾布爾大學（Université Grenoble Alpes）的社會心理學副教授，也是全球少見「人類社交體溫調節」方面的頂尖專家，他的著作《做個有溫度的人：溫度如何影響我們的生活、行為、健康與人際關係(Heartwarming: How Our Inner Thermostat Made Us Human)》繁體中文版近來也發行來台，由時報出版。

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該書研究圍繞著「溫度與社交的關係」，內容涵蓋哲學、生物、自然科普、心理學、行銷各領域。他提到，多數人都喜歡與溫暖、親切的人交朋友，也會盡量遠離冷酷刻薄的人，但為什麼「熱情、溫暖、冷淡、冷冰冰」這些用來形容一個人的性格或態度的詞彙，都與「溫度」有關？

艾澤曼透過無數的科學研究證明，小至語言與習性，大至社會文化與人類歷史，溫度都在無形之中影響我們的行為、人際關係與健康。而這些關於體溫調節的精彩實例，對人類文明的重大影響，將讓我們看到自己身為生物與人類的本質。

▲咖啡,熱飲,冬天,飲料,茶,熱茶。（圖／unsplash）

▲實體溫度會影響人們對社交冷暖的觀感。（示意圖／unsplash）

研究證實，「手拿一杯熱飲」就足以讓我們覺得對方比較值得信賴且親近，實體溫度會影響人們對社交冷暖的觀感。而當我們覺得自己與他人有隔閡時，真的會覺得周遭溫度較低，他人是支持我們體溫調節能力的關鍵。
 
溫度也能影響行銷和人的行為，當人們接觸到實體溫暖，就更有可能聯想到情感溫暖，引發正面反應。溫度較高，會促使消費者購買更多，並提高評價。 還有研究也指出，如果法庭的溫度比較寒冷，也會讓使陪審團更容易將人定罪。

另外，有情感疾病的人對溫度有不同的感知，他們不見得能調節體溫。研究顯示出，「提高體溫」可能有助於改善憂鬱症，降低體溫則可能改善糖尿病。
 
而在不同溫度環境下成長，也會影響性格。比起在極端氣候地區成長，若在氣候溫和的地區成長的人，會較為正向隨和、情緒穩定，對於新體驗會保持開放心態。

▲▼《做個有溫度的人》（圖／時報出版）

▲這本書圍繞著「溫度與社交的關係」，了解體溫與溫度，有助於人際關係、工作，甚至是行銷與社群媒體上的發展。（圖／時報出版）
 
他也提到，對動物來說，除了呼吸以外，調節體溫是最基本的任務之一。就像擠在一起取暖的企鵝一樣，人類長期以來也依賴彼此以維持體溫；而幾千年來，這種本能塑造了我們的生活與文化。過去「溫度」促進人類演化，包括直立行走、毛髮減少、大腦發育；現在，溫度仍持續以意想不到的方式影響我們的生活。

我們的身心連結也以另一種方式運作：想到友善親愛的人就感到窩心。他表示，了解體溫與溫度，有助於人際關係、工作，甚至是行銷與社群媒體上的發展。

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