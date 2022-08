提高體溫可以改善憂鬱症！研究證實：低潮喝熱茶真的會「心暖」

▲心情低落時,喝熱茶、捧著溫暖的杯子,真的能改善情緒。(示意圖/CFP)

記者林育綾/綜合報導

一杯熱茶真的能夠撫慰人心!一名研究「人類社交體溫調節」的專家提到,光是捧著溫暖的杯子就能影響人的情緒;很多人常形容貼心又溫暖的人是「暖男、暖女」,這也不是沒有原因。根據研究,當我們覺得自己與他人有隔閡、感到寂寞時,確實會「覺得冷」,感覺周遭溫度較低;而提高體溫竟然也對改善憂鬱症有幫助。

漢斯.羅查.艾澤曼(Hans Rocha IJzerman)是格勒諾布爾大學(Université Grenoble Alpes)的社會心理學副教授,也是全球少見「人類社交體溫調節」方面的頂尖專家,他的著作《做個有溫度的人:溫度如何影響我們的生活、行為、健康與人際關係(Heartwarming: How Our Inner Thermostat Made Us Human)》繁體中文版近來也發行來台,由時報出版。

該書研究圍繞著「溫度與社交的關係」,內容涵蓋哲學、生物、自然科普、心理學、行銷各領域。他提到,多數人都喜歡與溫暖、親切的人交朋友,也會盡量遠離冷酷刻薄的人,但為什麼「熱情、溫暖、冷淡、冷冰冰」這些用來形容一個人的性格或態度的詞彙,都與「溫度」有關?

艾澤曼透過無數的科學研究證明,小至語言與習性,大至社會文化與人類歷史,溫度都在無形之中影響我們的行為、人際關係與健康。而這些關於體溫調節的精彩實例,對人類文明的重大影響,將讓我們看到自己身為生物與人類的本質。

▲實體溫度會影響人們對社交冷暖的觀感。(示意圖/unsplash)

研究證實,「手拿一杯熱飲」就足以讓我們覺得對方比較值得信賴且親近,實體溫度會影響人們對社交冷暖的觀感。而當我們覺得自己與他人有隔閡時,真的會覺得周遭溫度較低,他人是支持我們體溫調節能力的關鍵。



溫度也能影響行銷和人的行為,當人們接觸到實體溫暖,就更有可能聯想到情感溫暖,引發正面反應。溫度較高,會促使消費者購買更多,並提高評價。 還有研究也指出,如果法庭的溫度比較寒冷,也會讓使陪審團更容易將人定罪。

另外,有情感疾病的人對溫度有不同的感知,他們不見得能調節體溫。研究顯示出,「提高體溫」可能有助於改善憂鬱症,降低體溫則可能改善糖尿病。



而在不同溫度環境下成長,也會影響性格。比起在極端氣候地區成長,若在氣候溫和的地區成長的人,會較為正向隨和、情緒穩定,對於新體驗會保持開放心態。

▲這本書圍繞著「溫度與社交的關係」,了解體溫與溫度,有助於人際關係、工作,甚至是行銷與社群媒體上的發展。(圖/時報出版)



他也提到,對動物來說,除了呼吸以外,調節體溫是最基本的任務之一。就像擠在一起取暖的企鵝一樣,人類長期以來也依賴彼此以維持體溫;而幾千年來,這種本能塑造了我們的生活與文化。過去「溫度」促進人類演化,包括直立行走、毛髮減少、大腦發育;現在,溫度仍持續以意想不到的方式影響我們的生活。

我們的身心連結也以另一種方式運作:想到友善親愛的人就感到窩心。他表示,了解體溫與溫度,有助於人際關係、工作,甚至是行銷與社群媒體上的發展。