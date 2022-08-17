艾成5天前才嘆「值得嗎？我不要了」　粉絲急留言：怎麼這麼感慨

▲艾成12日在臉書感慨。（圖／翻攝自臉書／艾成的異想世界）

記者周亭瑋／綜合報導

藝人艾成今（17日）上午10時許，於蘆洲捷運站共構大樓墜樓，當場死亡並未送醫，享年40歲，消息震驚各界，而他在5天前就曾發文感慨，「追了半輩子的夢，差一點失去了一輩子的人生。」當時就有粉絲為此擔憂，紛紛留言打氣。

艾成創業「艾叻沙」，全盛時期開了4間店，無奈遇到三波疫情，4月底忍痛收掉西門町創始店，虧損多達5百萬元，不過先前他樂觀表示，正積極還債，且開發冷凍食品在賣場推出，希望3、5年能把債還清，再回去西門開店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

12日，他在臉書寫下，「追了半輩子的夢，差一點失去了一輩子的人生，大家覺得值得嗎？我不要了，我要過生活......。」

▲艾成今墜樓身亡。（圖／翻攝自臉書／艾成的異想世界）

當時，許多粉絲留言替他打氣，「擇你所愛，就不枉此生了，加油」、「有了生活的保障，才有夢想的籌碼」、「加油」；還有人不禁擔憂，「怎麼這麼感慨萬千」、「覺得好孤單的你」、「怎麼啦」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



快速結帳超方便！超夯品也有優惠

►150抽衛生紙「1包不到12元」 整年份買好買滿

►夯爆款「石墨烯涼被」買1送1...才1098元！控溫、抗菌還可水洗

►曾國城代言「一家人益生菌」殺到快對折！ 6種人超需要

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合