兩岸「未來杯」卡丁車賽舉行　冠軍台青：感覺像回到家鄉

▲卡丁車賽現場 。（圖／主辦單位提供，下同）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國台聯近日在北京和台灣新北市，通過「線上＋線下」方式，同步舉辦兩岸青年「未來杯」卡丁車交流賽。選手曹紋嘉表示，前一陣子兩岸關係有些波動，但現實中的大陸朋友對台灣人都很照顧，很希望兩岸能一直維持和平。

全國台聯聯絡部部長任揮致詞，指儘管當前兩岸關係產生一些波折，但兩岸之間的交流合作不會中斷；因疫情影響，兩岸往來受到一些限制，但通過「線上+線下」的方式，持續舉辦跨越海峽的兩岸交流活動，體現了兩岸融合發展不停止、兩岸交流不停歇。

▲頒獎現場 。

獲得冠軍的北京賽區選手單敬堯是一名在大陸發展台灣青年演員。他表示，此次是第一次參加兩岸卡丁車交流活動，「此次用兩岸連線的方式，同時看到身在北京和台灣朋友，感受到距離家鄉並沒有那麼遙遠。」

獲得亞軍的曹紋嘉與單敬堯一樣，也是2年沒有回台灣了。她受訪時指出 ，此次這樣兩岸同步的比賽是兩岸選手同心協力完成的，過程很開心，有種回到家鄉的感覺。

她接著表示，前一陣子兩岸關係有些波動，但現實中的大陸朋友對台灣人都很照顧，很希望兩岸能一直維持和平。大家能一起往前走，一起過好生活，「我要跟在台灣的朋友們說，我在大陸過得很好。」

▲新北賽區選手陳璿宇 。

新北賽區選手陳璿宇是暑假返回台灣的上海交大台生，他受訪時表示，「這樣的兩岸連線模式很新奇，以前參加的兩岸活動都是聚會、座談交流等，卡丁車這種方式很不一樣，是非常特別的體驗」

據介紹，卡丁車交流賽選手由分別居住在兩岸的台灣親人、情侶、朋友們組隊而成，每隊由一位在京台胞和一位在台灣台胞組成，共有25隊分別在北京賽場和新北賽場參加本次交流賽，通過合併計算每組的北京賽場和新北賽場成績，確定最終排名。