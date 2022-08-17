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醫療器材商異想天開購千支血小板試管　「大改造」後爽賣盜版

▲▼試管。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲北市張姓男子於雙北各開1家醫療器材批發業，購買晟喬公司所製造的醫療器材「弗芮血小板濃縮分離管」後竟進行重組製造成仿冒品，陸續向別的廠商販售詐取百萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

扯！北市張姓男子於雙北各擁1家醫療器材批發公司，但他卻向醫療器材製造廠「晟喬公司」購入「弗芮血小板濃縮分離管」後進行重製，將仿冒品販售得手135萬；不僅如此，又與醫療器材商周男、胡女以同樣手法再購入快過期試管重包裝，向診所、生技公司販售詐得56萬餘元，全案經晟喬公司發現提告。士林地檢署偵結，將張、周、胡依違反醫療器材管理法等罪起訴。

起訴指出，張姓男子為「碩方」、「活岳」醫療器材批發公司負責人，2018年9月向晟喬公司購買該公司製造的「弗芮血小板濃縮分離管」裸包單試管4100支，並於同年11月、12月購買完整包裝試管3200支（完整包裝、刻印批號；裸管則無刻印批號、保存期限）。

異想天開的張男明知試管上商標是晟喬所擁商標權，更知該試管屬醫療器材，應取得醫療器材許可證後才能製造，但他卻在公司，陸續將裸管進行熱封、包裝、組裝、貼標後製造約3000支「弗芮試管」仿冒品，在2019年6月至11月以碩方公司名義向醫療器材商「醫凡」周姓負責人販售，以每支450元販賣，共詐得135萬元。

▼異想天開的張姓男子竟將「晟喬」註有商標的試管進行重製販售。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼血液樣本。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2020年10月張男與醫凡負責人周男及其公司胡姓業務，3人基於詐欺、冒用他人醫療器材標籤、行使業務登載不實等犯意聯絡，由周聯繫胡，胡向晟喬公司購買弗芮試管，並將試管上有批號、有效期限，拍照傳給周男，周再提供給張；胡、周並將之前向張男購買的仿冒品交給張，並依照片上晟喬公司新生產的試管批號及有效期限，重新包裝535支仿冒品試管，由胡拿到生技公司、診所販售，得手56萬4800元。

不僅如此，張男明知「Puraplas」分離管是供血液收集及血小板分離，屬醫療器材管理法規範的醫療器材，但他在未取得醫療許可證下，於2016年起到2021年9月28日止，從大陸進口血小板分離試管裸管，在活岳公司進行重製，並委託廠商印刷帶有「Puraplas」字樣紙盒及標籤，以此方式製造「Puraplas」試管。

張男於首次警詢、偵查時坦承冒用晟喬公司商標、批號製造3000支試管，出賣給醫凡公司，在2020年受周男請託將先前給賣該公司快過期數百支試管更換批號；二次問訊又改辯有獲得授權。

周男警詢、偵查時供稱以每支450元向張男購買試管，2019年11月21日前向碩方公司進貨6194支試管；但他解釋，在2020年間因張男表示「有訴訟需求」因此請胡姓業務向晟喬購入有批號試管拍照提供給張男；胡女則坦承有請張男更換快過期試管包裝，並從中賺取佣金。

▲▼血液樣本。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張、周、胡3人冒用他人合法醫療器材標籤遭依法起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

檢方根據晟喬公司古姓負責人證述、活岳公司廖姓員工、晟喬醫療器材許可證、仿冒品與正本產品比對照等，認張男犯詐欺取財、商標法、醫療器材管理法等數罪，建請法院從一重而依著作權第91條第2項罪名處斷；張男、周男、胡女犯加重詐欺取財、商品標示不實、冒用他人合法醫療器材標籤等罪，建請法院從一重加重詐欺取財罪名處斷，3人為共同正犯，犯意各別，建請分論併罰，依法沒收犯罪所得。

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