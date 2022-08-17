ET專訪／林佳龍「減法策略」叫戰侯友宜　逼現原形「政績都別人的」

▲新北市長參選人林佳龍專訪。（圖／記者李毓康攝）



◎採訪：陳家祥、呂晏慈、蘇晏男、陶本和

◎攝影：李毓康、許靖騏

文／陶本和

2022年底新北市長選戰，現任新北市長侯友宜挾帶高民調支持度，被視為未來藍營內最大諸侯，更是角逐總統大位的未來之星，讓新北市長一役，普遍被外界視為「無懸念」的藍綠對戰組合；不過，身為「正國會少主」的民進黨新北市長參選人林佳龍接受《ETtoday新聞雲》專訪時，對選情仍抱持高度樂觀，提出「減法策略」的選戰新打法。

新北市長一戰，外界普遍認為侯友宜、林佳龍民調差距甚巨，因此呈現林佳龍陣營叫陣，而侯友宜方面維持冷處理的態勢，導致這場選戰雙方沒有交火，很難產生火花。不過，林佳龍接受《ETtoday新聞雲》專訪時自信地說，他現在就是每天出題，希望侯友宜能「像個漢子」，不要表現出心虛、理虧的樣子，希望雙方能「直球對決」。

談及這次選戰策略，林佳龍表示，這次是很不一樣的選戰，跟傳統長期經營不一樣，因此他要出奇制勝，所以提出「減法的選法」。

林佳龍說，侯友宜給人「勤快」、「好像有在做事」的印象，但他都是做「里長」的事，不是市長的事，市長要有里長的服務精神，可是也要有宏觀的規劃、跨域治理的能力。他說，自己學者從政20多年，從中央到地方，治理能力是經過一定的社會檢驗。

「侯友宜被寵壞了！」林佳龍說，他從來沒有被檢驗過，但這次新北市長選戰，會是侯友宜第一次被徹底檢驗，而且會現出原形。他認為，侯友宜在2018年時還是「副市長」，對於選戰是「一路混到底」，現在當4年了，已經「主客易位」，所以他任內的政績都要被逐一檢驗。

▲新北市長參選人林佳龍專訪。（圖／記者李毓康攝）



對於侯友宜所拋出的政績，林佳龍指出，幾乎都是前市長朱立倫任內的規劃，或是總統蔡英文上任後所推動的前瞻基礎建設，包括捷運路線、停車場、老舊校舍整建、林口交流道、基隆捷運、淡北道路新建「關渡新橋」方案等，都是別人促成的。

林佳龍說，侯友宜的政績就是「解決五股垃圾山」、新泰塭仔圳市地重劃工程2項，但他認為，都只是表面工程，治標不治本，前者根本是朱立倫任內造成的，後者則因拆除違章工廠，造成很多人失去就業機會。

至於侯友宜面對媒體的受訪，遭受質疑時的回應，林佳龍還當場模仿起侯友宜，「他總是說『我把握每一天』、『好好的工作』、『把事情做好』等模糊、閃躲跟跳針的回答，這太低估人民智商」。

「侯友宜不是金剛不壞之身。」林佳龍表示，他會提出一個個議題，就是要爭取人民的支持，儘管侯友宜面對競爭都不理會，但如果都不回應，是會大失血的，因為這些議題都打到不同族群，再這樣驕傲下去，相信他怎麼輸的都不知道。