ET專訪／林佳龍拉朱立倫背書　幫侯友宜承諾「不選2024總統」

▲新北市長參選人林佳龍專訪。（圖／記者李毓康攝）

◎採訪：呂晏慈、陳家祥、蘇晏男、陶本和

◎攝影：李康毓、許靖騏

文／蘇晏男

民進黨新北市長參選人林佳龍近來屢喊話新北市長侯友宜，表態是否參選2024總統，只是對方從未正面回應。但國民黨17日將在中常會上提名侯友宜競選連任，林佳龍接受《東森新媒體ETtoday》專訪時，遂要求國民黨主席朱立倫代替侯承諾，如果選上新北市長就要做四年，不能做第二個前高雄市長韓國瑜；而若侯友宜中間落跑，朱立倫要不要負責任、要不要背書，應該白紙黑字寫清楚。

林佳龍接受專訪時，不諱言自己面對的是一場「總統級」選戰，因此他被民進黨徵召一個月餘以來，多花點時間在組織動員。他指出，侯友宜從新北市副市長到新北市長共12年，從未被認真檢視，因此他會一一檢視侯的施政，以戰養戰；兩人第一次交鋒是「陽明山看大台北」的臉書圖，第二次則是林口交流道，到現在的65歲以上長輩假牙補助、基隆捷運、淡北道路、姊妹市等議題，已經讓侯友宜感受到壓力，無法再冷處理。

▼新北市長侯友宜在新北擁有相當高的民調支持度。（圖／記者許靖騏攝）



林佳龍說，侯友宜的優勢之一是「不藍不綠」的形象，但當綠色開始回流，藍色質疑他「不純」的時候，侯就不能什麼事情都左右逢源。在民調上，他認為，原來有三分之一民進黨支持者會投給侯友宜，但經過「龍侯PK」後，綠營基本盤到中間選民會覺得新北需要改變，所以就會慢慢回流。

藍營盤面上，林佳龍則認為，該族群會要侯友宜做選擇，侯友宜每次遇到事情都會切割，包括對朱立倫、韓國瑜都是這樣，「侯友宜就是比較自私」。

林佳龍解釋，侯友宜要不要選2024總統，最關鍵的是朱立倫，因此朱17日要提名侯的時候，要講清楚侯會不會中途落跑，「朱立倫總要替侯友宜承諾吧！」朱立倫幫侯友宜承諾，如果選上就要做四年，不能做第二個韓國瑜。

林佳龍也說，難道國民黨沒有中常委發聲嗎？侯友宜不能欺騙新北市民中途落跑，也欺騙提名他的國民黨主席吧；藍營會關心這個問題，要麼侯不要選新北市長，要麼不選總統，否則腳踏兩條船，最後一定翻船。

林佳龍最後向朱立倫喊話，作為黨主席，17日提名侯友宜的時候，要講清楚侯中途不會落跑，「朱侯」問題要在這裡一次解決，無法逃避；而如果侯中間落跑，朱要不要負責任、要不要背書，應該白紙黑字寫清楚。