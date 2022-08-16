表哥入獄留4歲女！醫科男變暖心爸「當親生疼」　21年後含淚放手

▲表哥入獄留4歲女，原PO決定將孩子帶到身邊撫養。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

「一直到結婚前幾個月，我才跟皇太后說：我有個女兒。」一名男網友透露，自己就讀大學時，表哥因毒品入獄服刑，老婆沒多久就跑了，留下年僅4歲的女兒，他不忍孩子獨自一人，決定把對方當作親生女兒撫養，直到小女孩25歲，出獄後的表哥身體狀況差，他決定放手讓孩子照顧生父，經歷令人動容。

原PO日前在臉書社團「爆廢公社二館」回憶，「大3那年，表哥因毒品入獄，然後沒幾天表嫂就跑了，留下4歲的女兒給公婆。考大學前的日子我住表哥家，跟孩子相處時間很長，很疼她。想了很久，告訴我媽我想當她的爸爸，我來養她…但我需要媽媽妳幫我帶，我媽想了一下就答應，我就把孩子帶回家了」。

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男網友接著說，「考醫師國考那年，孩子也要上小學了，入學日，我牽著她的手到學校報到，導師唱名，我在父親欄裡簽下我的名字…擔任住院醫師的日子非常的爆肝，薪水很低又極忙碌…工作之外，我很少參加不必要的活動，只因為要回家顧小孩，經常是一個書桌、兩個人一起做功課，然後孩子還沒起床時我又離家了」。

原PO提到，自己跟女友交往2年，也沒跟對方提過有女兒，直到某次不小心脫口而出，女方頓時一陣錯愕，得知真相後也選擇接受，「就這樣，我們父女的生活從此多了一個現成的媽媽，大女兒25歲時，我表哥早已出獄，獨居但身體很差…她說要去照顧親生老爸，我心裡不想她回去，但還是尊重她的決定」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「你們救了一個孩子的童年呀！超棒的」、「還好你家那位夠冷靜夠明理，我在想如果是我這樣告訴我老婆，可能等不到我媽去幫我解釋，我已經身中多槍倒地不起了」、「也許對那個孩子來說，照顧父親也是對自己的救贖，讓自己不再鑽牛角尖」、「你好偉大」。

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