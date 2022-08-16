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WeMo RenTour首推汽機車、電動單車租車　「一鍵找到空車預約」

▲▼WeMo RenTour攜手租賃品牌推出共享運具平台，首度前進離島。（圖／記者李姿慧攝）

▲WeMo RenTour攜手租賃品牌推出共享運具平台，首度前進離島。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

後疫情時代國旅回溫，共享機車平台WeMo Scooter推出子品牌 WeMo RenTour，以智慧車聯網整合跨運具、租賃品牌的共享運具平台搶市，橫跨汽、機車、電動單車等多元運具，首站自8月起在台灣離島金門開放預約租借服務，民眾可一鍵查詢各家業者空車和預約，未來服務將擴及台灣本島。

WeMo RenTour打破單一品牌共享運具界線，首度透過車聯網整合多元運具和各家租賃業者，打造汽車、機車和電動自行車等租賃整合平台，民眾只要登入WeMo APP開啟「RenTour 旅途」介面，就可查詢到各家業者空車情況，並預約完成，首站則前進離島金門，8月已開始提供服務，即日起凡是在 WeMo APP 成功輸入活動碼「一鍵遊金門」，並在期限內完成騎乘，就可抽「台灣金門來回機加酒+WeMoRen Tour服務」大獎。

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根據規劃，此次WeMo Scooter合作推出橫跨多元運具的租借服務，則有WeMo Scooter 光陽 Candy 3.0 、中華 eMoving Shine、Hyundai IONIQ5 ，國際電動腳踏車品牌 Tern Bicycles可租用外，還有金門在地知名租賃業者冠城租車也加入平台，另知名租賃業者小馬租車預計在今年底也將加入WeMo RenTour平台。

▲▼WeMo Scooter推出子品牌WeMo RenTour，整合租賃車業者推出跨運具租車服務。（圖／記者李姿慧攝）

▲WeMo Scooter推出子品牌WeMo RenTour，整合租賃車業者推出跨運具租車服務。（圖／記者李姿慧攝）

WeMo Scooter 新任執行長劉于遜表示，這二年疫情影響，整體市場除了三級警戒封城期間，消費者不能外出市場受到影響外，今年6月下旬，疫情常態化，市場回溫狀況相當劇烈，整體市場移動需求已回到疫情前，預期下半年或明年整體市場也能達到預期。

劉于遜指出，首波金門上線約有150台電動輔助自行車可以正式使用，此外，台灣本島有很多消費者也已向WeMo RenTour許願，要請民眾稍等一下，目前各地租賃業者也都有與他聯繫，希望準備好時就可快速協助租賃車業者加入平台。

劉于遜說，加入平台對所有租賃車業者來說是加分選項，額外提供消費者一個選擇的可能性，並非取代現有的商業模式，在平台上因成本降低，會在不同時間點推出不同的折扣和優惠。

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