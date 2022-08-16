人夫赴柬打工！落地泰國秒被「60萬賣掉」送入KK園區　贖金開價80萬

▲▼立委伍麗華、周春米接獲民眾陳情，家人赴柬埔寨工作卻遭控制，希望政府站出來協助救援。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

國人赴柬埔寨打工淘金卻慘淪「豬仔」遭凌虐案，引發社會關注！立委伍麗華、周春米日前接獲民眾陳情，家人去柬埔寨打工，不料，人卻是到了泰國，一落地就被以60萬元的金額賣給人蛇集團，接著被載到KK園區從事詐騙工作，若業績不好就會被凌虐。

伍麗華透露，有一個個案是先生出國到柬埔寨打工，由於先生行動不便，又罹患心臟病，妻子相當憂心，希望先生能盡快返台，孰料，對方竟要求家屬支付80萬元贖金才放人，讓妻子頓時感到相當惶恐。

妻子後來才知道，先生抵達泰國後，就被「一手交人、一手交錢」以60萬元的價格賣給人口販運集團，接著被載往有「豬仔煉獄」之稱的緬甸苗瓦迪「KK園區」從事詐騙工作，一旦詐騙業績不好就會被殘忍凌虐。

伍麗華指出，這些犯罪組織沒有把人的生命安全視為重要，接獲此陳情過後，她又陸續接到來自全國各地的陳情，都提到孩子畢業季之際，朋友、同學間呼朋引伴要前往柬埔寨等地打工，這一個多月以來此類案件等比級數的增加，直言「我們不知道黑數有多少」。

伍麗華擔憂，「是不是所有這些出去的孩子，都正面臨著同樣處境」，她表示，這一樁樁事件，一開始都是同樣的腳本，會跟家人視訊報平安，但行動、手機都有人監控，家屬根本不知道孩子們到底想不想回來，到後期甚至連是不是孩子本人在使用帳號跟家人對話都無法確定，最後對方才會要求贖金。她呼籲政府站出來，「趕快把孩子營救回來」。